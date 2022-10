Mitsubishi wprowadzi nowy model. Tak wygląda jego koncept

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Mitsubishi w ostatnich latach zachowywało się dosyć zachowawczo. Ich ostatni wprowadzony model ASX to Renault Captur z innym logo. Jednak teraz zaprezentowano nowe auto koncepcyjne, które jest zapowiedzią całkowicie nowego modelu, który trafi do produkcji w przyszłym roku.

Mitsubishi XFC Concept będzie SUV-em kompaktowym, który najprawdopodobniej wersja produkcyjna ma się zmieścić pomiędzy ASX a Eclipse Cross. Na rynkach krajów ASEAN nowy SUV rozszerzy istniejącą gamę produktów poniżej większych modeli Xpander i Xpander Cross.

Auto koncepcyjne reprezentuje nowy język projektowania. Z przodu zamiast tradycyjnych podwójnych chromowanych elementów, otrzymujemy reflektory LED w kształcie litery T. Grill w stylu EVO X dodaje agresji, mimo że jest w większości zakryta, a pod nią znajduje się duża aluminiowa płyta podwozia, która zawiera dodatkowe diody LED.

Z profilu auto jest mocno wyrzeźbione. Widoczny jest brak klasycznych klamek i kamery zamiast tradycyjnych lusterek. Linia dachu jest również bardziej płynna. Trzeba przypuszczać, że w wersji produkcyjnej wszystko to zostanie mocno stonowane.

Co się tyczy tyłu, to tam również znajdują się światła LED, nawiązujące do przednich reflektorów. Natomiast na zderzaku znajdują się dodatkowe światła udające rury wydechowe.

Podobnie jak w przypadku nadwozia, wnętrze wydaje się być bardzo zbliżone do stanu produkcyjnego, pomijając jasną tapicerkę i fantazyjne tekstury. Na wyposażeniu znalazł się cyfrowy kokpit z dwoma ekranami, trójramienna kierownica, futurystyczna dźwignia zmiany biegów, ukryte otwory wentylacyjne, sportowe fotele i długi, szklany dach panoramiczny.

Firma nie wyjaśniła, czy XFC będzie oferować napęd AWD, czy też będzie propozycją tylko na FWD, jak większość konkurencyjnych kompaktowych SUV-ów ani nie ogłosiła platformy, na której będzie się opierać i układów napędowych, z których będzie korzystał. Zapewniono mu jednak spory prześwit i cztery tryby jazdy – Normal, Wet, Gravel, Mud (normalny, mokry, żwir, błoto). Warto zauważyć, że jest to pierwsze Mitsubishi oferujące tryb jazdy Wet, zaprojektowany z myślą o często zalewanych drogach krajów ASEAN.

Mitsubishi XFC Concept zostanie zaprezentowany na targach motoryzacyjnych w Wietnamie w dniach 26-30 października. Oczekuje się, że wersja produkcyjna XFC pojawi się na wiosnę 2023 roku i będzie stopniowo wprowadzana na rynki ASEAN, w tym w Wietnamie. Firma już teraz ponoć pracuje nad zelektryfikowaną wersją SUV-a, tak aby mogła wejść do sprzedaży również w innych regionach świata.