Co oznaczają numery na radiowozach? Z tych naklejek można sporo wyczytać

Dziś czas na ciekawostki. Szereg podobnych znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl. Z pewnością zastanawialiście się nad tym, co oznaczają numery na radiowozach. Poznaliście odpowiedź? Jeżeli nie, to przygotowaliśmy dość dokładny opis numeru bocznego pojazdów policyjnych.

Numer na radiowozie zaczyna się od liter. Co oznaczają?

Numery na radiowozach pełnią dwie funkcje. Po pierwsze wskazują na region kraju czy też jednostkę policji, w którym jest eksploatowane auto. Za to odpowiada jedna lub dwie litery pojawiające się na początku oznaczenia. I tak:

A – Komenda Główna Policji

B, BB – woj. dolnośląskie

C, CC – woj. kujawsko-pomorskie

D, DD – woj. lubelskie

E, EE – woj. lubuskie

F, FF – woj. łódzkie

G, GG – woj. małopolskie

H, Y – woj. mazowieckie

J, JJ – woj. opolskie

K, KK – woj. podkarpackie

M, MM – woj. podlaskie

N, NN – woj. pomorskie

P, R – woj. śląskie

S, SS – woj. świętokrzyskie

T, TT – woj. warmińsko-mazurskie

U, UU – woj. wielkopolskie

W, WW – woj. zachodniopomorskie

Z, ZZ – Komenda Stołeczna

L – szkoły policyjne.

Numer boczny radiowozu to też trzy cyfry. Te identyfikują auto

Po drugie zaraz za literami pojawiają się trzy cyfry. Te z kolei identyfikują konkretny samochód, przez co stanowią rodzaj oznaczenia podobnego do numeru rejestracyjnego. W tym punkcie warto dodać jednak pewną ciekawostkę. Trzycyfrowy kod pochodzi z puli od 001 do 999. Czemu pula numerycznych oznaczeń wyklucza oznaczenie 000? To kwestia reguł wewnętrznych lub zapisów ustawy. Ciężko będzie zatem uzyskać konkretną i miarodajną odpowiedź na to pytanie.

Do czego może się przydać numer boczny radiowozu?

No dobrze, ale do czego tak właściwie może się przydać numer boczny radiowozu? Wyobraźmy sobie sytuację, że kierowca ma zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia kontroli drogowej i chce złożyć do komendanta zażalenie na czynności, ale nie zapamiętał danych policjantów. Może zapisać sobie numer boczny – na jego podstawie uda się bez problemu namierzyć funkcjonariuszy pełniących służbę tego dnia. To raz. Dwa jako że często jest zapisany również na dachu pojazdu, może się przydać podczas koordynowania akcji policyjnych z powietrza.