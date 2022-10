Wysyp polskich tablic we Włoszech. Jak wygląda przekręt na polskie blachy?

Na niezwykłe zjawisko dość przypadkowo wpadł jeden z dziennikarzy serwisu Autoblog. Piotr Barycki spędzając wakacje w Neapolu zwrócił uwagę na dziwne motoryzacyjne zjawisko - dość liczne skutery i samochody, które w mieście pizzy i stolicy neapolitańskiej mafii, mają polskie tablice rejestracyjne.

O ile samochody można by jeszcze uznać za własność polskich turystów - choć w ten rejon Italii Polacy zwykle latają, a nie jeżdżą samochodami – to już trudno uwierzyć, że znalazło się tam aż tylu śmiałków znad Wisły, którzy dojechali na wakacje własnymi... skuterami. Mało prawdopodobne jest też to, że nagle Włosi zaczęli kupować skutery w Polsce, bo zwykle przepływ starych jednośladów odbywa się w odwrotnym kierunku.

Na polskich tablicach można sporo zaoszczędzić

Polskie tablice, to po prostu nowy sposób Włochów na obejście przepisów i zaoszczędzenie sporych sum na utrzymaniu swoich pojazdów. Jak wyjaśnia Autoblog, głównym powodem wybuchu "mody" na polskie blachy są różnice w cenie ubezpieczeń. We Włoszech są one bardzo wysokie, a z kolei w Polsce wojna cenowa ubezpieczycieli trwa w najlepsze, dzięki czemu mimo galopującej inflacji, polisy OC były jednymi z nielicznych usług, które w ostatnich miesiącach potaniały. Aktualnie mamy jedne z najniższych składek w całej Unii Europejskiej.

Dowiedzieli się o tym także Włosi, a że to naród, który w kombinowaniu i obchodzeniu przepisów ma dłuższe tradycje niż Polska, najwyraźniej szybko znaleźli sposób, jak skorzystać z tych dysproporcji.

Wiadomo też, że wysyp polskich tablic zaczął się po tym, jak w lutym złagodzono przepisy dotyczące poruszania się przez Włochów samochodami na obcych tablicach rejestracyjnych. Do tego momentu Włosi nie mogli nawet wsiadać za kierownicę takich samochodów. Przełomem było jednak zaskarżenie jednej z takich kar do TSUE. Skarżący Włoch, który jechał samochodem zrejestrowanym na swoją żonę Słowenkę, wygrał z rządowym aparatem. Między innymi ten wyrok oraz argumenty, że włoskie przepisy są niezgodne z unijnymi wytycznymi, zmusiły włoski rząd do wprowadzenia nowelizacji.

Od lutego 2022 r. Włochom poruszającym się samochodami na obcych tablicach już nic nie grozi, pod warunkiem, że mają przy sobie umowę użyczenia. I to jest prawdopodobnie kluczem do rozwiązania zagadki polskich tablic w Neapolu.

Jak wygląda przekręt na polskie tablice?

Do końca nie wiadomo, jak dokładnie odbywa się rejestrowanie aut i skuterów w Polsce. Z punktu widzenia prawa raczej nie mogą zrobić tego Włosi na stałe mieszkający w Neapolu. Przepisy nakazują im bowiem zarejestrowanie auta we Włoszech w ciągu 90 dni od uzyskania meldunku (jeszcze do lutego 2022 r. było na to zaledwie 60 dni). Za złamanie tych zasad grożą wysokie grzywny - od 400 do 1600 euro.

Według dziennikarza, który odkrył ten proceder, prawdopodobnie odbywa się fikcyjna sprzedaż auta pośrednikowi z Polski, rejestracja w naszym kraju, a potem powstaje umowa użyczenia dotychczasowemu właścicielowi z Włoch. Oznacza to, że tak naprawdę cała transakcja odbywa się tylko wirtualnie, a samochód nie opuszcza kraju. Ale czy tak to się na pewno odbywa? Tego nie możemy stwierdzić ze stuprocentową pewnością. Takie transakcje zwykle odbywają się tylko w gronie wtajemniczonych.