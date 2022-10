32 punkty karne w zaledwie 9 sekund. 25-latek odpowie teraz przed sądem [WIDEO]

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w zeszły piątek (7.10) na drodze wojewódzkiej nr 416 na terenie powiatu głubczyckiego (woj. opolskie). Policjanci z wydziału ruchu drogowego rutynowo patrolowali okolicę, gdy w pewnym momencie dostrzegli kierowcę Citroena.

REKLAMA

Kobieta straciła prawo jazdy i pracę. Wszystko przez przepis, który nie istnieje

25-latek za nic miał podwójną linię ciągłą czy też znaki drogowe. Łamiąc ograniczenie prędkości, pokusił się o wyprzedzenie na wniesieniu dwóch poprzedzających go pojazdów. Nie zauważył, że tuż za nim jedzie radiowóz.

Zobacz wideo

Policjanci przystąpili do pościgu. Po kilku chwilach dogonili mężczyznę. Po jego zatrzymaniu funkcjonariusze zrozumieli, dlaczego dopuścił się tak głupiego i skrajnie niebezpiecznego manewru. W powietrzu momentalnie wyczuli woń alkoholu. Jak wykazało badanie alkomatem, w wydychanym przez 25-latka powietrzu znajdowało się 0,5 promila.

Lista popełnionych przez mężczyznę wykroczeń jest naprawdę długa - jazda w stanie nietrzeźwości, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyprzedzanie na wniesieniu, niedostosowanie się do znaku P-4 (podwójna linia ciągła), czy też przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Po podsumowaniu wszystkich przewinień policja doliczyła do konta mężczyzny aż 32 punkty karne. Od razu mógł pożegnać się z prawem jazdy. To jednak nie koniec.

Funkcjonariusze zgłosili sprawę do sądu. Ten z kolei może zadecydować o nałożeniu na 25-latka zakazu prowadzenia pojazdów na okres przynajmniej 3 lat oraz grzywnę w wysokości 30 tys. zł. Może też skazać mężczyznę na dwuletni pobyt w więzieniu.