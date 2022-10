Polacy wiedzą już, których modeli trzeba szczególnie pilnować. Z danych za 2021 roku wynika, że w tym temacie niewiele się zmienia, nadal na czele znajdują się modele Toyoty oraz Audi i BMW. Nadal największa szansa na utratę samochodu mają mieszkańcy Mazowsza, a w szczególności Warszawy i okolic. W ubiegłym roku zniknęło tam 2848 pojazdu - to aż 40 proc. wszystkich kradzieży samochodów w Polsce w 2021 roku. Dla porównania w samej Warszawie zarejestrowano aż 1801 kradzieży. Tam najczęściej łupem złodziei padają Toyoty, Lexusy, Hyundaie i Kie. Z kolei w innych rejonach kraju szajki upatrzyły sobie Audi, BMW i Volkswageny.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W 2021 roku najczęściej znikały z ulic Toyoty. Pierwsze miejsce miała Corolla (214 szt.). Obiektem zainteresowań złodziei była także Toyota RAV4 (198 sztuk), Toyota Yaris (147 kradzieży) i Toyota Auris (122 kradzieże). W topie znalazły się także: Hundai Tucson (192 szt.), Mitsubishi Outlander (178 aut), Audi A4 (177 szt.) i Audi A6 (137 szt.) oraz BMW serii 5 (133 szt.).

Najczęściej kradzione auta w Europie

A jak ten ranking wygląda w innych krajach Europy? Co ciekawe w każdym z 5. największych rynków motoryzacyjnych popularne są inne modele samochodów – zazwyczaj są one rodzimych marek. I to właśnie ich modele stanowią częsty cel dla złodziei. Dane takie zebrała firma MUBI i jak się okazało, złodzieje samochodowi wykazuja się dość dużym patriotyzmem, bo w czołówce najczęściej znajdują się modele rodzimej produkcji.

Niemcy

W Niemczech spokojnego snu nie mogą zaznać BMW X6 i tu niespodzianka, Land Roverów Velar. Na 1000 ubezpieczonych aut ponad 10 jest kradzionych.

Najczęściej kradzione modele w 2020 roku:

Range Rover Velar

BMW X6 2. generacji

Kia Stinger

Range Rover 3. generacji

Lexus NX 1. generacji

Źródło: GDV.

Zobacz wideo

Francja

Większość modeli, która padła łupem złodziei w 2020 roku, była rodzimej produkcji. Na czele zestawienia z dużym wskaźnikiem kradzieży znalazły się DS 7 Crossback oraz Renault Megane RS.

Najczęściej kradzione modele w 2020 roku:

DS 7 Crossback

Renault Megane RS

Renault Clio 4

Renault Megane 4

Smart Fortwo

Źródło: https://www.autoplus.fr/.

Wielka Brytania

Na Wwyspach pierwsze miejsce zajmuje Ford Fiesta, który jest jednocześnie najczęściej kupowanym modelem samochodu w Wielkiej Brytanii. Policja zanotowała w 2020 roku także dużą liczbę kradzieży Range Roverów, Volkswagenów Golfów, Fordów Focusów oraz BMW Serii 3.

Najczęściej kradzione modele w 2020 roku:

Ford Fiesta

Range Rover

Volkswagen Golf

Ford Focus

BMW Seria 3

Źródło: DVLA.

Włochy

We Włoszech złodzieje upatrzyli sobie głównie małe miejskie autka. Tylko w 2020 roku zgłoszono prawie 7,5 tys. kradzieży Fiata Pandy i blisko 7 tys. Fiata 500.

Najczęściej kradzione modele w 2020 roku:

Fiat Panda

Fiat 500

Fiat Punto

Lancia Ypsilon

Volkswagen Golf

Źródło: www.newsauto.it.

Hiszpania

W Hiszpanii najczęściej kradziony jest rodzimy Seat Ibiza. Wysokie miejsca na tej niechlubnej liście zajęły także francuskie modele.

Najczęściej kradzione modele w 2020 roku:

Seat Ibiza,

Peugeot 206,

Citroen Xsara,

Renault Megane,

VW Golf.

Źródło: Mubi