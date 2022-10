Ten "czołg" jest w pełni legalny na normalnych drogach. To Cadillac Escalade

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Jak wygląda Cadillac Escalade każdy wie. Jednak po tym co zrobiło z nim Rezvani nikt go nie rozpozna. Vengeance to pojazd z ostrymi kształtami i z ostrym przeznaczeniem.

Przód jest zupełnie nowy i ma smukłą osłonę chłodnicy, którą otaczają światła LED. Towarzyszy im wentylowana maska z dodatkowymi światłami i dostępnym paskiem świetlnym LED montowanym na dachu.

Idąc do tyłu zauważyć można rozbudowane błotniki oraz koła z felgami 22-calowymi z oponami w rozmiarze 35 cali. Oczywiście terenowe. Szyby zostały zmniejszone niż w Escalade, przez co powstanie wiele martwych punktów.

Całość uzupełnia dach panoramiczny i klapa bagażnika, która nie posiada szyby. Znajduje się tam jedynie pasek świateł.

Klienci mogą również zamówić specjalny pakiet wojskowy w cenie 95.000 dolarów, który dodaje opancerzenie i kuloodporne szkło. Pakiet zawiera również ochronę przed wybuchem, opony run flat, wzmocnione zawieszenie oraz stalowy przedni zderzak ze zintegrowaną wyciągarką.

Jakby tego było mało w pakiecie znajdują się jeszcze: światła stroboskopowe, domofon, dozownik gazu pieprzowego oraz klamki z możliwością rażenia prądem. Inne zalety to system zasłon dymnych, termowizyjny system noktowizyjny, maski przeciwgazowe, kamizelki kuloodporne i hełmy kuloodporne.

To, że dawcą dla tego pojazdu jest Escalade najmocniej widoczne jest w kabinie. Na wyposażeniu jest podgrzewana kierownica, zakrzywiony ekran OLED, który składa się z 7,2-calowego centrum informacyjnego dla kierowcy, 14,2-calowego cyfrowego zestawu wskaźników i 16,9-calowego system informacyjno-rozrywkowy. Wnętrze jednak jest dosyć chłodne. Firma pozbyła się drewnianego wykończenia z Escaleda.

Jeśli chodzi o wyposażenie, klienci znajdą przednie fotele regulowane elektrycznie w 12 kierunkach, trzystrefową automatyczną klimatyzację oraz 19-głośnikowy system audio AKG. Dołącza do nich bezprzewodowa ładowarka do smartfonów, podgrzewane fotele w przednim i drugim rzędzie oraz dostępne fotele kapitańskie w drugim rzędzie.

Ponieważ Vengeance bazuje na Cadillacu, to do wyboru są trzy silniki. Jest 6,2-litrowy V8, który rozwija moc 426 KM i 623 Nm momentu obrotowego. Klienci mogą również zdecydować się na sześciocylindrowy turbodiesel o pojemności 3 litrów, który kosztuje dodatkowe 3500 dolarów i wytwarza 281 KM) i 623 Nm momentu obrotowego. Jest też doładowany 6,2-litrowy V8, który kosztuje 85.000 dolarów, który do dyspozycji ma 700 KM i 911 Nm momentu obrotowego.

Silniki są połączone z dziesięciobiegową automatyczną skrzynią biegów i mogą być połączone z opcjonalnym napędem na cztery koła. Firma zwróciła również uwagę na sportowy system kontroli jazdy Vengeance Magnetic Ride Control i tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu.

Rezvani przyjmuje właśnie zamówienia na swój pojazd. Jego cena zaczyna się od 249.000 dolarów.