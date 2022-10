Nigdy nie wiesz kogo spotkasz. Bójka pod Biedronką w Brodnicy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Pod sklepami na parkingu często dochodzi do stłuczek. Można to załatwić polubownie lub jak pewien jegomość w Brodnicy. Jego sposób raczej nie jest godny polecenia.

Zobacz wideo Traktorzysta jechał zygzakiem i śpiewał. Badanie alkomatem wykazało ponad 3 promile alkoholu

Zdarzenie miało miejsce w piątek 7 października pod Biedronką w Brodnicy przy ul. Łokietka. Kierowca Nissana uderzył w inne auto podczas manewrowania na parkingu. Można pomyśleć normalna rzecz, nieprzyjemna, ale normalna.

Jak się okazało w uszkodzonym aucie siedział mężczyzna, ale to nie on jest bohaterem tego zdarzenia, Kierowca Nissana był agresywny i wulgarny, a to nigdy niczego dobrego nie wróży.

Mężczyzną z uszkodzonego samochodu okazał się policjant, który przemieszczał się w prywatnym aucie. Po fali agresji ze strony kierowcy Nissana, funkcjonariusz zabrał mu kluczyki i zadzwonił po kolegów po fachu.

Kierowcy platform do zamawiania przejazdów walczyli na środku drogi w Warszawie

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze przebadali 39-letniego kierowcę Nissana pod kątem obecności alkoholu w organizmie. Badanie wykazało ponad promil.

Jak się okazuje 39-latek poza jazdą pod wpływem jeździł również bez uprawnień. Policjanci zatrzymali jakiś czas temu mu dokument.

Ostatecznie mężczyzna trafił do aresztu, gdzie ma czas przemyśleć swoje zachowanie.