Tesla wyprodukowała w trzecim kwartale dużo samochodów. Analitycy spodziewali się więcej

Tesla – dużo się o niej pisze i Elonie Musku, który jest z nią związany. Właśnie podano, ile samochodów udało się wyprodukować i ile dostarczyć do klientów w trzecim kwartale tego roku. Wyniki nie są zachwycające.

W trzecim kwartale 2022 r. producent samochodów elektrycznych wyprodukował łącznie 365.923 pojazdów i dostarczył klientom 343.830. Spośród wyprodukowanych pojazdów 19.935 stanowiły Model S i Model X, a pozostałe 345.988 to Model 3 i Model Y. Jeśli chodzi o dostawy, do rąk klientów trafiło łącznie 18.672 Modeli S i Modeli Xs, a kluczyków przekazano w sumie do 325.158 Modeli 3 i nabywców Modelu Y na całym świecie.

W ubiegłym roku, w analogicznym okresie Tesla wyprodukowała 237.823 pojazdów w trzecim i dostarczyła 241.300 sztuk.

Producent poinformował, że miał problemy w całym drugim kwartale tego roku z transportem pojazdów, co odbiło się na wynikach w trzecim kwartale.

Według analityków, produkcja i dostawy to nie jedyne problemy, którymi Tesla powinna się martwić. W ciągu ostatniego roku Tesla często podnosiła ceny swoich produktów, a wyższe koszty i niepewna sytuacja gospodarcza mogą wpłynąć na przyszłą sprzedaż ich samochodów.

Analityk z JP Morgan, Ryan Brinkman zauważa, że skarżenie się Tesli na problemy z ograniczeniem podaży, a co za tym idzie z ograniczeniem dostaw wpłynie negatywnie na popyt ich produktów.

Tesla chce zwiększać swoje dostawy o 50 procent rocznie i aby to osiągnąć, w czwartym kwartale będzie musiała dostarczyć ponad 450 000 pojazdów.

Wyniki finansowe za trzeci kwartał tego roku Tesla poda w drugiej połowie tego miesiąca. Pytanie czy w czwartym kwartale tego roku uda im się uzyskać zakładaną ilość sprzedaży?