Za telefon w ręku i prędkość dostał aż 32 punkty karne. Utrata prawa jazdy w praktyce

Kontrola drogowa, 32 punkty karne i utrata prawa jazdy. Choć 24-latek prowadzący audi po ulicach Olsztyna popełnił tylko trzy wykroczenia, kara jest naprawdę surowa. Tyle że nie mogła być inna. Mężczyzna – delikatnie mówiąc – dość mocno zignorował przepisy Prawa o ruchu drogowym.

32 punkty i 3100 zł mandatu. 24-latek zapamięta tą kontrolę drogową

Jakie konkretnie wykroczenia popełnił 24-latek? Po pierwsze nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Po drugie trzymał telefon komórkowy w dłoni w czasie prowadzenia pojazdu. Po trzecie przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o – UWAGA! – 90 km/h. Policjanci dopisali do jego konta w CEP 32 punkty karne, a do tego wlepili mu 3100 zł mandatu. Na tym jednak nie koniec, bo 24-latek stracił również prawo jazdy.

Przekroczył prędkość o 49 km/h, ale prawko stracił za punkty. Dostał ich 26

Wysokość kary jest niezaprzeczalnie słuszna – ale o tym już wspominaliśmy. 140 km/h w terenie zabudowanym z komórką w dłoni to bez wątpienia wykroczenie rażące i tworzące realne zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Tyle że kazus 24-latka z Olsztyna można wykorzystać do jeszcze jednego. Do przypomnienia, że od 17 września 2022 roku w Polsce obowiązują nowe zasady karania kierowców. Pojawiły się podwójne mandaty dla recydywistów, dwuletni termin przedawnienia punktów karnych (i to liczony od opłacenia kary), a do tego nowy taryfikator punktów karnych.

15 punktów za prędkość, 12 za telefon i 5 za pasy. Ty też uważaj!

I tak naprawdę ostatni z punktów tłumaczy, skąd 24-latkowi nazbierały się aż 32 punkty. 12 dostał za telefon, 15 za prędkość i 5 za brak pasów. Pamiętajcie, nowy taryfikator punktów naprawdę nie ma litości. Nowe kary są srogie i prowadzą do jednego. Oczywiście utraty prawa jazdy za punkty. Za co po 17 września można spodziewać się wysokiej kary? Oto lista wykroczeń, za które obecnie można dostać nawet 15 punktów karnych: