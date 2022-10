Rowerzysta próbował pouczać kierowcę, ale nie miał racji. Przepisy są jednoznaczne

Sytuacja jakich tysiące każdego dnia na polskich drogach. Wszystko z powodu skomplikowanych przepisów, których większość kierowców i rowerzystów po prostu nie rozumie. Często jednym i drugim wydaje się, że mają pierwszeństwo w sytuacjach, w których druga strona powinna pojechać jako pierwsza.

W tej sytuacji kierowca samochodu postanowił pouczyć młodego rowerzystę o tym, jak powinien poruszać się po drogach. Reakcja młodego człowieka pokazuje, że nie ma pojęcia o obowiązujących zasadach pierwszeństwa w miejscach, gdzie szlak rowerowy przecina się z samochodowym.

Kwestie pierwszeństwa na przejazdach rowerowych zostały sprecyzowane w Kodeksie drogowym, a konkretnie art. 21 pkt. 1, który stanowi:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

Czytając przepisy bez dokładniejszej analizy można wywnioskować, że kierowca samochodu musi ustąpić pierwszeństwa, a rowerzysta ma pierwszeństwo. Dlatego warto zwrócić uwagę na sformułowanie "znajdującym się na przejeździe".

Jeśli rowerzysty nie ma na przejeździe i dopiero się do niego zbliża, to nie trzeba ustępować mu pierwszeństwa. Natomiast jeśli samochód przejeżdża przez przejazd dla rowerów lub na niego wjeżdża to rowerzysta powinien mu ustąpić. Wjeżdżanie tuż pod koła jadącego samochodu, który właśnie wjeżdża na przejazd dla rowerów jest bardzo niebezpieczne, a w świetle przepisów jest wykroczeniem.

W przepisach można jeszcze znaleźć szczegółowe sformułowanie, które daje status pierwszeństwa rowerzystom:

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić

W tej sytuacji pierwszeństwo rowerzysty obowiązuje, gdy wystąpią dwie przesłanki. Rowerzysta musi jechać na wprost, a samochód musi skręcać i przecinać drogę. Nie ma znaczenia, czy wykonuje manewr skrętu w lewo bądź prawo – przepisy stanowią w obu przypadkach tak samo.

14-latek na rowerze potrącony w Bartoszycach

Dlatego warto spojrzeć na powyższy film jeszcze raz po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami.