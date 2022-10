Jest zardzewiały i stary. Ten wagon jednak skrywa tajemnicę

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ludzie ze wszystkiego mogą zrobić przestrzeń do życia. Były przerobione autobusy, karetki, łodzie czy pojazdy wojskowe. Dlaczego nie może do takich celów służyć stary, zardzewiały wagon?