Wydziały ruchu drogowego Policji, czyli popularnie zwany drogówką świętuje w tym roku 85. rocznice powstania. Z okazji okrągłych obchodów, policjanci zrobili przegląd swojego sprzętu, jaki na co dzień służy im do patrolowania ulic. Aktualnie mundurowi z charakterystycznymi białymi czapkami na głowie mają do dyspozycji ponad trzy tysiące różnych pojazdów.

REKLAMA

Aktualnie większość samochodów pracujących w służbie drogowej to radiowozy oznakowane. Jak dotąd prym wiodą radiowozy marki Kia, których służy 1191 sztuk. Na drugim miejscu, małe zaskoczenie, bo nie są to Skody, ale Ople (366 aut). Trzecie miejsce zajmują samochody marki BMW (238 sztuk), których szybko przybywa. Dość liczne są też: Hyundaie, Volkswageny, Toyoty i Skody – ich liczba przekracza setkę. Znajdziemy też rodzynki po kilka sztuk, takie jak: Peugeot, Alfa Romeo, Citroën, czy Nissan.

Zobacz wideo

Nie można też zapomnieć o motocyklach, które głównie służą w ruchu drogowym. Aktualnie jest ich ponad 600 sztuk. Jeszcze do niedawna na drodze najczęściej spotykaliśmy hondy (359 sztuk), ale to się zmienia. W tym roku policjanci przesiądą się głównie na BMW. W tym roku wejdzie do 110 pracujących już motocykli BMW dołączy 478 nowych, dzięki czemu staną się najliczniejszą marką w policyjnym parku jednośladów. Oprócz nich na ulicach spotkać można jeszcze Yamahy (79), Triumphy (36) i Kawasaki (27). Co ciekawe w służbie znajduje się taki egzotyk jak Harley Davidson – policja ma dwa takie motocykle w Rzeszowie.

Oto przegląd wszystkich aktualnie używanych motocykli przez policję drogową:

Kia Ceed III 1,4 T-GDi

Najczęściej spotykany radiowóz służby ruchu drogowego, jest pojazdem do wszystkiego. Benzynowy turbodoładowany silnik o pojemności 1,4 l generuje 140 KM. Jak twierdzą policjanci to w zupełności wystarczy, by sprawnie napędzać samochód ważący 1360 kg. Samochody wyposażone są głównie w automatyczną skrzynię biegów. Wersja kombi mierząca 4 m 60 cm ma bagażnik o pojemności 625 l. Egzemplarz ze zdjęcia sprawdza się w KPP w Otwocku.

BMW R1250 RT

Nowy model ciężkiego motocykla znany już polskim policjantom w starszej wersji. Tego roku nowe modele trafiają do jednostek, tworząc wspólnie z poprzednikami siłę 588 egzemplarzy. Motocykle mają dwucylindrowego boksera o mocy 136 KM i pojemności 1254 cm3, co przy wadze prawie 280 kg daje dobre osiągi. Sześciostopniowa skrzynia przenosi moment obrotowy dość łagodnie, ale gdy trzeba – z łatwością przejdzie do agresywnej jazdy. Hamulce z ABS i kontrola trakcji znacznie zwiększają bezpieczeństwo. Przedstawiony model z 2022 r. wspomaga pracę m.in. śląskich policjantów.

Volkswagen Crafter ETDiE

Pojazd przeznaczony dla ekip techniki drogowej i ekologii. Jest doskonale przygotowany do kontroli stanu technicznego pojazdów w warunkach drogowych. Zadaniem policjantów ruchu drogowego wykorzystujących pojazdy ETDiE jest eliminowanie z ruchu pojazdów niespełniających norm ekologicznych i będących w złym stanie technicznym. Działania ułatwia sprzęt będący w wyposażeniu pojazdu ruchu drogowego, m.in. analizator spalin, dymomierz, miernik poziomu dźwięku. Bazą do przewożenia potrzebnych urządzeń jest długi na blisko 6 metrów Volkswagen Crafter napędzany silnikiem o pojemności 2 litrów i mocy 169 KM.

Skoda Superb z wideorejestratorem VIDEORAPID 2A

Skody Superb dość często są wykorzystywane do patroli dróg, jako auta nieoznakowane wyposażone w wideorejestrator. Kiedyś służyły do tego auta z benzynową v-szóstką, dziś trafiają tam 280-konne 2-litrówki. Automatyczna skrzynia biegów i napęd 4x4 zapewniają komfort jazdy i dobrą trakcję. Policjanci chwalą te parametry pojazdu, bo najlepiej sprawdzają się w policyjnej służbie. Mimo zamontowanego wideorejestratora auto jest wykorzystywane do każdego z zadań policjantów ruchu drogowego. Pojemny bagażnik zmieści potrzebne wyposażenie. Egzemplarz ze zdjęcia z powodzeniem pełni służbę od 2020 r. w KPP w Otwocku.

BMW 320i

Model 320i ma 184-konny silnik o pojemności dwóch litrów. Jednostka z turbiną przekazuje moc na tylne koła przez automatyczną ośmiostopniową skrzynię biegów. Jazdę wspomagają asystent pasa ruchu i system hamowania awaryjnego. 320i często są używane do pilotaży w komendach wojewódzkich, ale sprawdzą się w każdym zadaniu. Modele te dość często służą w grupie Speed, jako auta nieoznakowane. W innych jednostkach wykorzystuje się modele hybrydowe i z napędem na cztery koła. Egzemplarz ze zdjęcia w galerii od trzech lat służy w KWP w Kielcach.

Dron DJI Matrice 200

Bezzałogowe statki powietrzne to nowe narzędzie w arsenale służby ruchu drogowego, służące do obserwacji zachowania się użytkowników dróg i rejestracji popełnianych przez nich wykroczeń. Kupione dla Policji drony DJI Matrice 200 mają mocne silniki, co zapewnia stabilność lotu w czasie silnych wiatrów. Mogą utrzymywać się w powietrzu ponad pół godziny na jednej baterii i zabierać ładunek ważący nawet 2 kg. W tym przypadku jest to kamera Z30 z 30-krotnym przybliżeniem optycznym, umożliwiająca dokładną rejestrację obiektów oddalonych nawet o kilkaset metrów.

Hyundai Tucson

Radiowóz łączący cechy samochodu osobowego i terenowego doskonale sprawdza się tam, gdzie trzeba zjechać z utwardzonej drogi. Taką jazdę ułatwia napęd 4x4, duży prześwit i aluminiowe płyty pod silnikiem chroniące wrażliwe elementy. Ale 177-konny turbodoładowany silnik benzynowy (1,6 l) nie boi się także akcji na asfalcie. Prezentowany Tucson z 2020 r. użytkowany jest w Przysusze. Wspomaga policjantów na drogach i terenach wiejskich. Policjanci chwalą go za dynamikę, wszechstronność i komfort jazdy. W innych jednostkach spotkamy blisko spokrewnione Kia Sportage mające tożsame właściwości jezdne.

Skoda Superb

Skoda SuperbiV kombi plug-in hybrid to hybryda umożliwia jazdę na silniku elektrycznym do 50 kilometrów oraz ładowanie akumulatorów z sieci elektrycznej. Baterie są też ładowane podczas pracy silnika spalinowego. Energia jest również odzyskiwana w trakcie hamowania i przyspieszania. Jeśli trzeba przejechać długą trasę, uruchamia się benzynowy silnik spalinowy o pojemności półtora litra i mocy 150 KM, jednak gdy potrzebne jest duże przyspieszenie, tryb jazdy sport uruchamia oba silniki dające do dyspozycji 204 konie mechaniczne. Spora dynamika i rozmiary radiowozu powodują, że jest optymalnym rozwiązaniem w pracy policjantów ruchu drogowego. Superb z 2020 r. służy w KMP w Łodzi, ale w innych jednostkach spotkamy też mniejszy model – Octavię, także z napędem hybrydowym typu plug-in.

Volkswagen T6

Legendarny Transporter jest uniwersalnym pojazdem. Występuje w różnych wersjach silnikowych. Na zdjęciu model z KMP w Częstochowie z 2019 r. Benzynowy 150-konny turbodoładowany motor potrafi tę prawie dwutonową maszynę rozpędzić do 100 km/h w 11 sekund, sześciostopniowa skrzynia manualna przenosi moment na przednie koła. W innych jednostkach służą T6 z 2021 r. które wyposażono w silnik wysokoprężny z turbiną (2,0 TDi 150 KM). Za miejscem kierowcy wygospodarowano obszerną przestrzeń, gdzie można wygodnie wypełnić dokumentację ze zdarzenia czy porozmawiać z uczestnikami kolizji. Klatka w tzw. trzeciej klasie umożliwia przewożenie zatrzymanego, lecz równie dobrze nadaje się do wożenia wyposażenia niezbędnego do pracy policjantów ruchu drogowego.

Toyota Corolla 1,8 hybrid

Dość popualrnym widokiem w Policji jest także hybrydowa Corolla. Podczas patrolu przy małych prędkościach koła napędza silnik elektryczny, a gdy samochód jedzie szybciej, uruchamia się silnik spalinowy o mocy 122 KM z pojemnością 1,8 l, napędzając pojazd i ładując akumulatory. Energia jest odzyskiwana m.in. przy hamowaniu.

LTI 20/20 TruCAM II

Te niewielkie urządzenia mają duże możliwości. Nie tylko laserowo mierzą prędkość pojazdu i odległość obiektu, lecz także rejestrują obraz z pomiaru w celu ujawniania innych wykroczeń, takich jak niezapięte pasy bezpieczeństwa czy przejazd na czerwonym świetle. Wideo zawiera informacje o wykonanym pomiarze, jego czas i miejsce oraz otoczenie drogi. Urządzenie cechuje się dużą rozdzielczością nawet z maksymalnej odległości, a ekran dotykowy i spora pojemność danych są kolejnym ułatwieniem. Przyrząd ma wiele funkcji, może pracować w trybach pomiaru prędkości manualnej i automatycznej, w trybie podwójnej prędkości czy odległości między pojazdami. Można włączyć filtry umożliwiające rejestrację pojazdów przy złej pogodzie lub używać tylko wideo. Tryb tylnej tablicy jest doskonały do pomiaru prędkości motocykli.

Volkswagen Crafter 2,0 TDI

Przy zdarzeniach drogowych często przydają się specjalistyczne urządzenia, takie jak te do laserowego pomiaru punktów w przestrzeni, pomiaru odległości czy trójwymiarowego odwzorowania miejsca zdarzenia drogowego. Crafter bez trudu je mieści. To praktycznie mobilne biuro napędzane dwulitrowym dieslem o mocy 177 KM. Pojazd został wyposażony w systemy zapewniające bezpieczeństwo i komfort jazdy, takie jak: ABS, ESP, poduszki powietrzne, nowoczesny układ ogrzewania, klimatyzację, sygnalizację uprzywilejowania w technologii LED. Ale ważniejsze, że wewnątrz są: miejsce do sporządzania dokumentacji, laptop, drukarka, skaner czy router wi-fi. Ważnym urządzeniem jest tachimetr do pomiarów i wizualizacji 3D wspomagający rekonstrukcję zdarzenia.