Tylko jedno takie Ferrari. SP51 na bazie 812 GTS

Wyjątkowy model powstał dla klienta z Tajwanu. Stworzono go w dziale Projektów Specjalnych Ferrari. Nazywa się SP51, ale zachowuje wszystkie proporcje 812 GTS. Ma wykonane na zamówienie koła i reflektory oraz bardziej miękkie, płynne nadwozie, które nadaje mu subtelny wygląd retro.

Zobacz wideo Koszalińska policja zatrzymała złodziei ferrari. A tak wyglądała jego kradzież. Złodzieje wyprowadzili samochód ze strzeżonego parkingu

Niebiesko-białe pasy ciągnął się od przodu po sam tył. One również nawiązują do historii Ferrari, a konkretnie do wyścigowego Ferrari 410 S z 1955 roku. Natomiast trójwarstwowa farba Rosso Passionale została specjalnie opracowana dla tego modelu.

Jak wcześniej wspomniano, dawcą dla tego modelu był 812 GTS, który ma konstrukcję z aluminium, ale Ferrari wykorzystało tutaj dużo elementów z włókna węglowego. Niektóre nie zostały przykryte, aby zmienić wygląd każdego panelu, w tym maski, która opływa i kontrastuje z dwoma otworami wentylacyjnymi w ramie kompozytowej pod przednią szybą.

Najbardziej przyciągający wzrok element to skrzydło z włókna węglowego znajdujące się za siedzeniami. Ferrari twierdzi, że jest to stylistyczne nawiązanie do projektów targa stosowanych w prototypach sportowych z lat 60.

Ferrari twierdzi, że wnętrze było całkowicie zaprojektowane razem z właścicielem. Wykorzystano dwa konkretne pomysły na nie. Jednym z nich było włączenie do wnętrza niebiesko-białej barwy zewnętrznej. Znajdują się one na desce rozdzielczej, tylnej zaporze i na tunelu środkowym. Drugim było użycie tego samego niestandardowego koloru Rosso Passionale dla tkaniny siedzeń Alcantara, co spowodowało niezamierzony efekt tego, że to wielomilionowe Ferrari wyglądało jak Corvette C3 zmodyfikowane przez George'a Barrisa około 1973 roku.

Ferrari zazwyczaj przy tego typu projektach nie dotyka silnika. Zatem SP51 wykorzystuje standardowy 6,5-litrowy silnik V12 812 Superfast/GTS, który wytwarza 800 KM przy 8500 obr./min i generuje 718 Nm przy niebotycznych 7000 obr./min.

Trzeba przyznać, że to Ferrari całkiem nieźle się prezentuje.