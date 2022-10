Przedłużyli życie staremu kamperowi. Teraz to kino na kołach i dom

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Zazwyczaj wychodzi się z założenia, że domy stworzone z kamperów lub przyczep to iście ciągle na ustępstwa. Loretta, która została stworzona na bazie kampera Airstream z 1989 r. ma temu zaprzeczać, a co więcej pokazać, że można wydłużyć życie leciwego urządzenia.

Zobacz wideo Kosztuje tyle co kawalerka? Być może. Ale kawalerką nie pojedziesz w siną dal. Sprawdzamy kultowego VW Californię

Loretta obecnie jest domem wakacyjnym na kołach. Jest w stanie pomieścić siedem osób – sześć osób z rodziny i jednego gościa. Zapewnia również podstawowe wygody, a ponadto może służyć jako prywatne kino. Wszystko oczywiście w stylowym nadwoziu.

Jest to projekt stworzony przez firmę Timeless Travel Trailers z siedzibą w Kolorado. Twór ten powstał na potrzeby sześcioosobowej rodziny z Nowego Jorku.

Wnętrz jest czyste i funkcjonalne. Modułowe, a jednocześnie bardzo eleganckie i zachęcające. Z zewnątrz widoczna jest błyszcząca, aluminiowa powłoka, podobnie zresztą jak w środku, która kontrastuje z podłogą z białego dębu. Firma stojąca za konwersją twierdzi, że usunęła wszystkie oryginalne aluminiowe poszycia i dodała nowy typ poszycia, którego Airstream używa w swoich obecnych modelach.

Wewnątrz znajduje się salon, który w zależności od pory dnia może służyć jako jadalnia i jako sypialnia. Kanapy oferują wygodne siedzenia podczas posiłków, zamieniają się również w łóżka, a gdy ekran opuszcza się zmienia się w wygodną salę kinową.

Jest podwójna kanapa, która staje się łóżkiem typu king-size i kolejna kanapa zarezerwowana dla jednego gościa. Z tyłu, w oddzielnym pokoju, Loretta ma jeszcze dwie kanapy, które łączą się w łóżko i dwie podwyższone koje dla dzieci. W sumie spać może siedem osób, a wielkość kampera pozwala na poczucie prywatności mimo dużej ilości osób w środku. Loretta ma 11,2 m długości.

Nielegalny kemping w łódzkim parku. Turyści dostali wysoki mandat

W trzyosiowym kamperze jest też miejsce na aneks kuchenny, w którym znajduje się zlewozmywak, spiżarka, schowek, mikrofalówka, płyta indukcyjna oraz lodówka z zamrażalnikiem.

Cała rodzina może usiąść do kolacji przy składanych stołach, a dzięki marmurowym blatom panuje poczucie wyrafinowania. Ponieważ Loretta została zaprojektowana do podróżowania, nie użyto prawdziwego marmuru, ponieważ dodałby zbyt dużo wagi. Zamiast tego zastosowano fornir z prawdziwego marmuru na podłożu ze sklejki. Jedna z lad integruje bar z chłodziarką do wina i tajną przegródką na alkohol, która wychodzi z blatu.

Łazienka jest niewielka, ale praktyczna. Jest toaleta, prysznic i schowek.

Część wypoczynkowa może stać się prywatnym kinem dzięki projektorowi LG i ekranowi. Połączone jest to z systemem stereo Sonos z ukrytym soundbarem. Telewizor 32-calowy jest również dostępny w kuchni, na obrotowym ramieniu dla większej wygody.

Inne ulepszenia, to nowy system elektryczny, nowa hydraulika, nowy generator, podgrzewacz wody, piec, klimatyzacja i dwa wentylatory. Do tego nowe zbiorniki na świeżą, szarą i czarną wodę oraz system bezpieczeństwa z kamerami monitorującymi, aby zapewnić spokój ducha, gdy rodzina opuści kamper.

Według Timeless Travel Trailers, Loretta pozostaje jednym z ich najpopularniejszych projektów. Ukończona i dostarczona została właścicielom w 2018 roku.