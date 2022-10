Za pajączka i złe opony policjant może zabrać dowód rejestracyjny. Lista jest dłuższa

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego za zły stan techniczny

Policjant ma prawo zatrzymać samochód do kontroli, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że stan techniczny auta nie pozwala na legalną jazdę. Takie podejrzenie występuje najczęściej w przypadku aut starych, które na pierwszy rzut oka mogą sugerować usterki mogące zagrażać bezpieczeństwu. Jak policjant może zweryfikować swoje podejrzenia? Ma prawo wsiąść za kierownicę albo kazać kierowcy wykonać czynności, które ułatwią weryfikację stanu technicznego. Do poleceń trzeba się stosować.

REKLAMA

Przepisy ruchu drogowego wyjaśniamy codziennie na stronie głównej gazeta.pl.

Zobacz wideo Policjanci gonili złodzieja paliwa. Mężczyzna uderzył autem w radiowóz

Co może sprowokować policjanta do zatrzymania dowodu rejestracyjnego? To m.in.:

przepalone żarówki świateł/reflektorów (o ile nie można ich wymienić na miejscu),

niefabryczne oświetlenie,

awaria układu hamulcowego,

awaria układu kierowniczego,

niepomyślne wyniki pomiaru kontroli spalin,

zbyt głośny wydech.

Za znakiem D-42 kierowcy na potęgę tracą prawo jazdy i płacą mandaty. Teraz jest gorzej

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego za pękniętą szybę

Tak zwany pajączek na szybie, czyli drobne pęknięcie, które nie musi nawet ograniczać widoczności, również może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Ponadto w tym przypadku policjant każe odholować auto - nie wystawi pokwitowania, które umożliwi jazdę przez określony czas, pozwalający na usunięcie usterki. Owe pokwitowanie otrzymują tylko ci kierowcy, którym zatrzymano dowód rejestracyjny z niezagrażającego bezpieczeństwu powodu. Pęknięcie szyby (nawet nieduże) nie kwalifikuje się do takich usterek. Trzeba pamiętać, że ruchy karoserii podczas jazdy powodują pogłębianie się pęknięcia, dlatego policjant nie może pozwolić na kontynuowanie jazdy.

Dowód rejestracyjny można też stracić za zbyt ciemne szyby - przepisy dokładnie określają, na jaki poziom przyciemnienia i których szyb może sobie pozwolić kierowca.

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez złe opony

Nie tylko zbyt płytki bieżnik opon może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Trzeba też pamiętać, że opony nie mogą wystawać poza obrys karoserii. To wiadomość szczególnie istotna dla fanów tuningu i offroadu. Opony mogą być przyczyną zatrzymania dowodu rejestracyjnego w jeszcze jednym przypadku.

Jeśli policjant w czasie kontroli stwierdzi, że na lewym i prawym kole jednej osi znajdują się różne rodzaje opon, będzie to dla niego podstawa do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Kierowca ma prawo korzystać z różnych opon na przedniej i tylnej osi, ale nie dla lewej i prawej opony tej samej osi. Dlaczego? Bo może to wpływać na zachowanie auta podczas jazdy. Ta zasada nie obowiązuje - co zrozumiałe - wyłącznie w przypadku kół dojazdowych.

Na ekspresówce 120 km/h? Błąd. Na zwykłej drodze 90 km/h? Błąd! Pułapki na kierowców

Błędy w dowodzie rejestracyjnym lub jego nieczytelność

Do niedawna podstawą zatrzymania dowodu rejestracyjnego była jego nieczytelność. Dziś nie ma już obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego - wszystkie dane znajdują się w komputerowej bazie, do której policjanci mają dostęp. Jeśli jednak w dowodzie papierowym brakuje pieczątki potwierdzającej aktualny przegląd techniczny (lub kierowca nie ma zaświadczenia z SKP, jeśli miejsce na pieczątki w dowodzie mu się skończyło), funkcjonariusz zatrzyma dowód. Policjant zatrzyma go również wtedy, gdy stwierdzi, że numer VIN lub numer rejestracyjny z dowodu jest inny niż ten na samochodzie.

Za co można stracić dowód rejestracyjny

Wymienione przykłady utraty dowodu rejestracyjnego można podsumować listą składającą się z sześciu najważniejszych przyczyn: