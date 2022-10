Na ekspresówce 120 km/h? Błąd. Na zwykłej drodze 90 km/h? Błąd! Pułapki na kierowców

Więcej o ograniczeniach prędkości i innych zasadach ruchu przeczytasz w serwisie Gazeta.pl.

Ograniczenie prędkości to w dobie nowego taryfikatora mandatów i punktów karnych pojęcie niezwykle kluczowe. Kluczowe o tyle, że dozwolona szybkość jazdy nie zawsze jest taka, jaka mogłaby się wydawać. Bo nie na każdej ekspresówce kierujący może rozwinąć 120 km/h i nie na każdej drodze krajowej obowiązuje ograniczenie do 90 km/h. Przepisy przewidują szereg wyjątków. I zaraz omówimy każdy z nich.

Ograniczenie prędkości zależy od typu drogi

Pierwszym z wyznaczników ograniczeń prędkości jest... typ drogi. Przykład? Teoretycznie poza terenem zabudowanym na zwykłej drodze można jechać nawet 90 km/h. Teoretycznie, bo w sytuacji, w której droga jest dwujezdniowa, maksymalna prędkość rośnie już do 100 km/h. I choć tu kierującego dotyczy scenariusz pozytywny, w sensie może jechać szybciej niż mu się wydawało, bywają i sytuacje odwrotne. A dotyczą one głównie dróg ekspresowych.

Ograniczenie prędkości na drodze typu S to 120 km/h? Tak, ale nie zawsze. Gdy droga posiada jedną jezdnię przeznaczoną do ruchu w obydwu kierunkach, maksymalna prędkość spada już do 100 km/h. Kierowca, który widząc znak D-7 "Droga ekspresowa" zapomni o tym, w razie kontroli drogowej otrzyma 300 zł mandatu i 5 punktów karnych.

Ograniczenia prędkości w Polsce

Samochody osobowe, motocykle, pojazdy ciężarowe do 3,5 tony:

teren zabudowany – 50 km/h,

drogi jednojezdniowe dwukierunkowe – 90 km/h,

drogi dwujezdniowe dwukierunkowe o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,

drogi ekspresowe jednojezdniowe – 100 km/h,

drogi ekspresowe dwujezdniowe – 120 km/h,

autostrady – 140 km/h.

Ograniczenie prędkości zależy też od typu pojazdu

Mówiąc o typie jezdni i ograniczeniach prędkości, musimy wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie. Bo dozwolona szybkość jazdy może być też uzależniona od typu pojazdu. W ruchu miejskim sytuacja jest oczywista. Każdy może jechać maksymalnie 50 km/h. Dodatkowe ograniczenia zaczynają jednak obowiązywać poza terenem zabudowanym. Bo o ile auto osobowe na drodze krajowej pojedzie nawet 90 km/h, o tyle ciężarówka już będzie musiała zwolnić do 70 km/h. I tak pojazdy z przyczepami, o DMC powyżej 3,5 tony, a do tego autobusy muszą się stosować do ograniczenia wynoszącego:

70 km/h – drogi krajowe jednojezdniowe,

80 km/h – drogi krajowe dwujezdniowe, drogi ekspresowe, autostrady,

100 km/h – drogi ekspresowe i autostrady, dotyczy to autobusów spełniających dodatkowe wymogi techniczne.

Uważajcie na ograniczenia prędkości. Te wyrażają też znaki!

Kolejnym przypadkiem, w którym prędkość dopuszczona na drodze jest niższą od tej, którą wskazują przepisy, dotyczy sytuacji, w której przy drodze pojawi się znak B-33 "Ograniczenie prędkości". Czasami z uwagi na przebudowę drogi potrafią pojawić się znaki redukujące prędkość do zaledwie 50 km/h. I może się tak stać np. na autostradzie. A to oznacza, że jadąc 140 km/h, przekroczysz dozwoloną prędkość o 90 km/h.

Ile wynosi mandat za ograniczenie prędkości?

Pamiętanie o powyższych regułach jest ważne, bo kierowca przekraczając dozwoloną prędkość, ryzykuje wysokim mandatem. Dziś kara może sięgnąć 2,5 tys. zł i 15 punktów karnych. Ile wynosi mandat za prędkość?