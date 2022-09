Brabus szaleje. Miętowy Mercedes-Maybach S580

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Brabus modyfikuje mercedesy już od dawien dawna. Teraz wziął na warsztat Mercedesa-Maybacha S580. Zmieniono mu wygląd zewnętrzny i moc, ale najbardziej widoczne zmiany wprowadzono we wnętrzu.

Zobacz wideo Oferuje wszystko, co ma najlepszego w ofercie Mercedes-Benz, a jego środek wręcz szokuje. Jakie niespodzianki skrywa Maybach?

Zacznijmy jednak od wyglądu zewnętrznego. Limuzyna ma wykończenie z włókna węglowego na obramowaniach wlotu powietrza w zderzaku, na splitterze i na osłonie dyfuzora. Zwykłe jasne elementy zostały zastąpione ciemnym wykończeniem Shadow Chrome, w połączeniu z nowym zestawem 22-calowych kutych kół BRABUS Monoblock M „Platinum Edition" w kolorze Shadow Grey, które wyglądają podobnie do oryginalnego projektu. Tuner dodał również swoje emblematy Brabus Masterpiece na przednich błotnikach i słupkach D.

Wnętrze jest mniej subtelne niż to co widać na zewnątrz. Nowa skórzana tapicerka w kolorze turkusowo-niebieskim pokrywa większość powierzchni kabiny. Do tego firma zastosowała charakterystyczne dla niej pikowanie „Seashell Diamond". Włókno węglowe również znalazło tutaj zastosowanie. Znalazło się na tunelu środkowym, desce rozdzielczej i wstawkach drzwi. Wyposażenie obejmuje wszystko, czego można oczekiwać od Maybacha, takie jak wentylowane i podgrzewane niezależne tylne siedzenia, w pełni cyfrowy kokpit i fantazyjne oświetlenie otoczenia.

Bestia z Bottrop, czyli Brabus P 900 Rocket Edition. Mercedes-AMG G63 na sterydach

Jak to bywa w przypadku Brabusa, firma nie ograniczyła się wyłącznie do zmian wizualnych. Dzięki nowemu oprogramowaniu 4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem wytwarza 600 KM mocy i 800 Nm momentu obrotowego. Jest to niewielka zmiana w porównaniu do standardowego 503 KM i 700 Nm, ale przybliża te wartości do flagowego Mercedesa-Maybacha S680 z V12. Moc przekazywana jest na wszystkie cztery koła przez dziewięciobiegową automatyczną skrzynię biegów.

Dzięki tym zmianom, Brabus przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,5 s. Prędkość maksymalna pozostaje ograniczona elektronicznie do 250 km/h.

Poza zmianami felg, zmodyfikowano również zawieszenie, które obniżono o 20 mm. Było to możliwe dzięki dodaniu modułu Brabus SportXtra do standardowego zawieszenia pneumatycznego z regulacją wysokości.

Brabus nie podał cen swojej wersji Maybacha. Można się jednak spodziewać, że w przyszłości tuner zajmie się innymi klasami S od Maybacha, gdyż w swojej ofercie ma już Maybacha GLS.