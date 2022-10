Jaki mandat za nieprawidłowe parkowanie w 2022? Co się zmieniło jesienią?

Więcej informacji o nowościach w prawie drogowym publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Czemu w tytule materiału pojawia się jesień? Nie chodzi o pogodę, a raczej zmianę, która zaczęła obowiązywać 21 września 2022 roku. To tego dnia w art. 2 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojawił się zapis mówiący o tym, że jest to część drogi przeznaczona WYŁĄCZNIE do ruchu pieszych. Całe szczęście słowo wyłącznie zdaniem interpretacji Ministerstwa Infrastruktury nie oznacza automatycznego zakazu parkowania na chodniku. To jedynie ukłon w stronę koniecznej nowelizacji przepisów związanej z nowym nazewnictwem drogi dla pieszych.

Kiedy można parkować na chodniku?

W skrócie, kierowcy nadal mogą parkować samochody na chodniku. Aby pojawiła się taka możliwość, właściciel pojazdu musi jednak dochować tak naprawdę czterech obowiązków. A w tym:

na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju,

szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i tym samym parkowanie nie utrudni ruchu pieszych,

pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni,

na chodniku można parkować tylko pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej maksymalnie 2,5 tony.

Gdzie nie można parkować samochodu?

Gdzie jeszcze nie można parkować? Kierujący nie może zatrzymać pojazdu bliżej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych, skrzyżowania czy przedniej strony znaku drogowego i bliżej niż 15 metrów od tablicy oznaczającej przystanek czy punktów krańcowych wysepki. Poza tym obowiązujące są zakazy postoju i zatrzymania, a do tego zakaz dotyczy tunelu, drogi dla rowerzystów czy miejsca, które mogłoby utrudnić wjazd lub wyjazd z prywatnej posesji. Nie można nawet parkować w miejscach, w których inny kierowca miałby utrudniony dostęp do swojego prawidłowo zaparkowanego pojazdu.

Ile wynosi mandat za parkowanie samochodu?

Złamanie którejś z powyższych zasad oznacza oczywiście mandat. Ten wynosi raczej symboliczne 100 zł. Co więcej, wykroczenie od 17 września 2022 roku (a więc wejścia w życie nowego taryfikatora punktów karnych) jest obwarowane również karą wynoszącą 2 punkty karne. Te zostaną dopisane do konta kierowcy w bazie CEK. Wyjątki?