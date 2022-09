Nieumundurowany policjant chce cię zatrzymać za znakiem D-43? Możesz jechać dalej

Więcej porad z zakresu kontroli ruchu drogowego znajdziesz również w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Pierwszym z kluczowych czynników z punktu widzenia tego materiału jest znak D-43. A jego definicja brzmi: koniec obszaru zabudowanego. I tablica ta jest o tyle ważna, że po jej minięciu policjant ubrany po cywilnemu, nie ma możliwości legalnego zatrzymania pojazdu na drodze. I to nawet w sytuacji, w której stałby np. koło oznakowanego radiowozu.

Policjant bez munduru nie może zatrzymać auta poza obszarem zabudowanym

Nieumundurowany policjant nie może zatrzymywać samochodów do kontroli drogowej poza obszarem zabudowanym. I znaczenia nie ma tu ani pora dnia, ani fakt czy droga jest oświetlona. Jeżeli funkcjonariusz taki macha do was za tablicą D-43, możecie przejechać koło niego. Nie macie obowiązku reagowania na jego polecenia. Właśnie dlatego np. na pokładzie nieoznakowanych radiowozów zawsze siedzą policjanci posiadający mundury. Bo to mundur, a nie znakowanie pojazdu, warunkuje możliwość prowadzenia kontroli drogowych poza miastem.

Za co policjant zabierze dowód rejestracyjny? Kilka bezdyskusyjnych przypadków

Kiedy policjant bez munduru może przeprowadzić kontrolę drogową?

Kiedy policjant bez munduru może zatrzymać samochód do kontroli drogowej? Możliwość taką ma tylko w terenie zabudowanym. I tu również znaczenia nie ma pora dnia. Za znakiem D-42 "Obszar zabudowany" policjant ubrany po cywilnemu może zatrzymać pojazd zarówno w dzień, jak i w nocy, zarówno na drodze wyposażonej w latarnie, jak i nieoświetlonej.

Policjant bez munduru zatrzymujący samochód do kontroli drogowej musi się przedstawić, podać stopień służbowy, nazwę jednostki, w której jest zatrudniony oraz powód zatrzymania. Co więcej, musi okazać legitymację służbową. I to musi zrobić to w taki sposób, aby kierujący miał możliwość wyczytania w niej powyższych danych, a nawet ich zanotowania.

Ciemna droga poza miastem. Czy policja może zatrzymać auto?

Ograniczenia dotyczące zatrzymywania samochodów poza terenem zabudowanym nie dotyczą policjantów umundurowanych. Jeżeli funkcjonariusz wydaje kierowcy pocenie dotyczące zatrzymania pojazdu, ten musi się do niego zastosować. Wyjątek? Może się okazać, że policjant chce zatrzymać samochód na nieoświetlonej drodze w nocy. Jeżeli kierujący nie zastosuje się do polecenia, bo obawia się że zatrzymać go chce nie policjant a oszust, po minięciu patrolu musi zadzwonić na numer alarmowy 112.

Gdy po połączeniu z dyspozytorem okaże się, że patrol rzeczywiście reprezentuje policję, kierowca zostaniecie poproszony o zgłoszenie się na komendę. A jednocześnie uniknie zarzutu mówiącego o ucieczce z miejsca kontroli drogowej. I zarzut ten jest obwarowany dotkliwą karą! Mandat może sięgnąć 5 tys. zł, do konta kierowcy dopisanych zostanie 15 punktów karnych, a do tego... może on nawet stracić prawo jazdy.