Za co policjant zabierze dowód rejestracyjny? Kilka bezdyskusyjnych przypadków

Policjant w czasie kontroli drogowej może sprawdzić nie tylko dokumenty pojazdu i kierowcy. Ma też prawo skontrolować stan techniczny auta. I kontrola ta może się zakończyć odebraniem dowodu rejestracyjnego. Przypadków takich jest co najmniej kilka. Wszystkie zostały opisane w przepisach.

Odebranie dowodu rejestracyjnego. Najpierw kwestie formalne

O odebraniu dowodu rejestracyjnego kierowcy, mówi art. 132 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ust. 1 tego aktu prawnego dość dokładnie opisuje sytuacje, w których kierujący dokument straci z ogromną dozą pewności. I mowa tu przede wszystkim o:

stwierdzeniu przez policjanta, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo, stwierdzeniu przez policjanta, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną, uzasadnionym przypuszczeniu, że dane dotyczące dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zawarte w centralnej ewidencji pojazdów, nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Utrata dowodu rejestracyjnego a stan techniczny pojazdu

Na tym możliwości odebrania dowodu rejestracyjnego nie kończą się. Bo jest też zapis mówiący o "stwierdzeniu lub uzasadnionym przypuszczeniu, że pojazd zagraża bezpieczeństwu lub narusza wymagania ochrony środowiska". A to już pojęcie niezwykle szerokie. Jakie przypadki może oznaczać? Przykładów jest wiele. W szczególności mowa o:

niesprawnym oświetleniu zewnętrznym, w tym zbitych lampach czy po prostu przepalonych żarówkach,

mocno skorodowanym nadwoziu,

łysych oponach lub takich, z których wystaje drutówka,

mocno dymiącym wydechu pojazdu,

licznych wyciekach płynów eksploatacyjnych,

niesprawności układu hamulcowego,

zbyt głośnym układzie wydechowym – nie są tu potrzebne pomiary, a wystarczy uzasadnione przypuszczenie niespełnienia norm,

pękniętej szybie przedniej,

za mocno przyciemnionych szybach bocznych od strony kierowcy i pasażera,

brakach w kwestii obowiązkowego wyposażenia, czyli braku gaśnicy w łatwo dostępnym miejscu lub braku trójkąta ostrzegawczego.

Odebranie dowodu rejestracyjnego? Raczej adnotacja w CEP

Obecnie policjanci nie zabierają dowodów rejestracyjnych fizycznie, bo i kierujący nie muszą ich wozić przy sobie. Wprowadzają jednak adnotację o zajęciu dowodu do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów. Informacja ta pojawi się policjantom podczas każdej kolejnej kontroli drogowej. W skrajnym przypadku funkcjonariusze mogą też podjąć decyzję dotyczącą nie tylko zabrania dowodu rejestracyjnego, ale i wycofania pojazdu z ruchu.

Pojazd wycofany z ruchu nie może kontynuować jazdy. Musi zostać odholowany lub ulokowany poza obrębem drogi publicznej. Wycofanie jest konieczne w razie np. niesprawności świateł, układu hamulcowego czy silnych wycieków płynów eksploatacyjnych.

Ile wynosi mandat za zły stan techniczny pojazdu?

Utrata dowodu rejestracyjnego, wycofanie pojazdu z ruchu, a to cały czas nie koniec konsekwencji. Kierujący może otrzymać również mandat za stan techniczny pojazdu. I kara nie jest wcale niska! Do końca grudnia 2021 roku było to maksymalnie 500 zł. Dziś grzywna może sięgnąć kwoty wynoszącej od 20 do 3000 zł. A wszystko za sprawą art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń, który mówi o wykroczeniu przeciwko innym przepisom.