Jak przejechać przez próg zwalniający? Na pewno nie tak... Kierowca z Bielska-Białej oszalał

Bardzo często mówi się o tym, że na kursie nauki jazdy kandydat na kierowcę jest uczony techniki "pod egzamin". Prawdziwą szkołę prowadzenia przechodzi później. To wtedy zdobywa "prawdziwe" umiejętności, które sprawiają że staje się "prawdziwym" kierowcą. Czy szkoła doświadczenia ma jakieś błędy? Pewnie! Nie zawsze i nie od wszystkich warto się uczyć. Idealnym przykładem jest kierujący tą kią rio na bielskich rejestracjach.

Zamiast po progu spowalniającym, przejechał po chodniku!

Kierowca ciemnej kii rio na widok progu spowalniającego, postanowił uciec na... chodnik. Czemu to zrobił? Nie chciał wytracać prędkości i hamować. Najwyraźniej doszedł jednak do wniosku, że szybkie przejechanie przez próg musiałoby oznaczać uszkodzenie zawieszenia. Wybrał zatem chodnik. Co ważne, podobny manewr powtórzył dwukrotnie. Przy czym za pierwszym razem zajął prawie cały chodnik, a za drugim kontynuował przejazd szlakiem dla pieszych przez jakieś dobre 100 metrów.

Kierowca kii być może i zjechałby np. na środek jezdni. Źli drogowcy zasłonili go jednak słupkami. Pojazd musiałby uderzyć w nie zderzakiem. Chodnik wydawał się zatem dużo lepszą opcją.

Chodnikiem, a nie progiem. 1500 zł mandatu i zniszczone zawieszenie

Najśmieszniejsze w technice jazdy obranej przez kierowcę kii rio jest to, że w przypadku tego typu progów spowalniających, zdecydowanie większe spustoszenie dla zawieszenia, będzie oznaczać szybkie wjechanie na krawężnik, niż pokonanie przeszkody na jezdni. To raz. Dwa kierujący narobi sobie kosztów w warsztacie, a do tego w czasie ewentualnej kontroli drogowej. Bo dziś jazda wzdłuż chodnika kosztuje dokładnie 1500 zł. Dodatkowo do konta kierującego dopisanych zostanie 8 punktów karnych. Kierowca kii ma drogi nawyk. Naprawdę drogi...

Jak przejechać przez próg spowalniający?

Na koniec ważne pytanie. Jak przejechać próg spowalniający? Podstawą jest tu zredukowanie prędkości. Bo tak naprawdę w celu zredukowania prędkości progi się stawia. W przypadku progu wyglądającego jak połowa walca, najlepiej zwolnić do 10 czy 15 km/h. Przez progi przypominające kwadrat (jak na filmiku powyżej), istnieje możliwość nieco szybszego pokonania przeszkody. Wcześniej trzeba jednak ustawić pojazd w taki sposób, aby najwyższa część progu zmieściła się dokładnie między kołami.

Progi spowalniające nie "wyrastają" z zaskoczenia. Są malowane na czerwono i mają białe, odblaskowe pasy. A do tego bezpośrednio przed nimi stawia się znak A-11a "Próg spowalniający". Tablicy można nie postawić przede wszystkim w strefie zamieszkania. Tam jednak prędkość maksymalna i tak jest ograniczona do zaledwie 20 km/h.