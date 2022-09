Poznań. Paker z BMW ganiał kierowcę po parkingu, bo ten mu nie ustąpił drogi. Koniec nagrania jest najlepszy [Wideo]

Na jednym z kanałów Youtube pojawił się film, w którym kierowca BMW postanowił siłą nauczyć dobrych manier innego kierowcę. Tak to zadanie wziął do siebie, że ganiał go po parkingu marketu i zajeżdżał drogę. Wszystko nagrał wideorejestrator.

