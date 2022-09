Jakie korzyści daje najem 'All Inclusive" i dla kogo jest?

Własny samochód to wiele obowiązków i zmartwień. Kierowcy muszą pamiętać o ubezpieczeniu, badaniach technicznych, przeglądach i serwisowaniu. Wielu z nich chce również zmieniać samochód co kilka lat, w związku z czym pojawia się kolejny problem, czyli sprzedaż starego modelu. Może się zdarzyć tak, że kupiec nie znajdzie się przez kilka miesięcy, albo nawet przez rok, co uniemożliwi zmianę samochodu na nowy.

Wynajem długoterminowy rozwiązuje wiele z tych problemów. Dla tych, którzy chcą po prostu użytkować samochód i mieć w związku z tym jak najmniej na głowie, atrakcyjna może się okazać oferta Skody. Najem "All Inclusive" obejmuje pełną obsługę serwisową, przeglądy techniczne, pełne ubezpieczenie na cały okres najmu (OC, AC, NNW), a także assistance działające 24 godziny na dobę.

Korzystający z oferty nie płacą również za wymianę części eksploatacyjnych, a w miesięcznej racie zawarty jest także zakup i wymiana opon, z możliwością ich przechowywania. Najem All Inclusive zapewnia również stałą mobilność, ponieważ najmujący ma zapewniony samochód zastępczy na cały okres napraw mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych. Co ważne, przez cały okres najmu, wysokość miesięcznej raty jest stała.