Policjantka po służbie zatrzymała pijanego kierowcę. Miał ponad promil alkoholu

Starsza posterunkowa Wioletta Blatkiewicz to duma gorzowskiej policji. Funkcjonariuszka wydziału ruchu drogowego rozpoczęła służbę przeszło półtora roku temu, a po raz kolejny przeprowadziła skuteczną interwencję. Gorzowska policja poinformowała na stronie internetowej, że podczas niedawnej interwencji wraz z koleżanką z patrolu funkcjonariuszki ściągnęły z wiaduktu kobietę. Teraz przyszedł czas na kolejną udaną akcje.

REKLAMA

Więcej ciekawych newsów motoryzacyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Policjantka podróżowała swoim samochodem w nocy z soboty na niedzielę (17 i 18 września 2022 r.), a w pewnym momencie zauważyła, że jadący przed nią Nissan Micra porusza się w dziwny sposób. To wzbudziło, jak się później okazało, uzasadnione podejrzenie starszej posterunkowej co do trzeźwości kierowcy.

Mężczyzna, który kierował samochodem nie był w stanie utrzymać prostej linii jazdy. Jak wynika z relacji funkcjonariuszki, na zmianę zjeżdżał do środka jezdni, a następnie niebezpiecznie zbliżał się do jej krawędzi. Oprócz niego w samochodzie podróżowała pasażerka.

Zobacz wideo

Kierujący Nissanem w pewnym momencie zatrzymał się na ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim. Policjantka wykorzystała okazję, podbiegła do samochodu i otworzyła drzwi. Od kierowcy poczuła mocną woń alkoholu, dlatego od razu wyciągnęła kluczyki ze stacyjki i zarekwirowała je.

Naczelnik drogówki szybszy od radiowozu grupy Speed. Złapał złodzieja po służbie

Informacja o pijanym kierowcy szybko trafiła do dyżurnego gorzowskiej policji. Po chwili na miejscu pojawił się patrol, który przeprowadził badanie alkomatem. 23-letni kierowca samochodu miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.