Nowe dowody rejestracyjne. Co zrobić, jeśli ktoś go jeszcze nie wymienił?

W połowie maja w Polsce pojawiły się nowe dowody rejestracyjne. Od tego momentu minęły prawie 4 miesiące. Na usta kierowców ciśnie się zatem bardzo naturalne pytanie. Mianowicie: co powinienem zrobić w sytuacji, w której dokumentu jeszcze nie wymieniłem? Odpowiedź całe szczęście może być jednak. Tak naprawdę to nic. Nie rób nic, bo dowodu wymieniać nie musisz. To jest konieczne tylko w dwóch przypadkach.

Stare dowody rejestracyjne w głos ustawy zachowują ważność. I dotyczy to zarówno Polski, jak i zagranicy.

Kiedy trzeba zmienić dowód rejestracyjny na nowy?

Wymiana dowodu rejestracyjnego na nowy jest niezbędna przede wszystkim wtedy, gdy kierujący kupił samochód używany. To jednak nie jest powiązane ze zmianą wzoru. W takim przypadku wydział komunikacji zawsze musi zmienić dokument – tak, aby pojawiły się w nim dane nowego właściciela. Poza tym dowód rejestracyjny może zostać wymieniony na nowy wtedy, gdy zażyczy sobie tego sam właściciel – bo np. skończyły się miejsca na pieczątki.

Nowy dowód rejestracyjny nie wpłynął na wysokość opłaty za wydanie dokumentu. Ten nadal kosztuje 54 zł. Do kwoty doliczyć trzeba jeszcze 0,50 zł opłaty ewidencyjnej.

Przydatna wskazówka: dziś podczas wymiany dowodu rejestracyjnego kierujący nie musi prosić o wydanie pozwolenia czasowego. Jeżeli w czasie oczekiwania na dokument kierowcy zdarzy się kontrola drogowa, policjanci i tak sprawdzą pojazd po numerze rejestracyjnym w bazie CEPiK.

Kiedy trzeba wozić dowód rejestracyjny? Wciąż są takie sytuacje

Czym się różni nowy dowód rejestracyjny od starego?

No dobrze, ale czym tak właściwie nowy dowód rejestracyjny różni się od starego? Chodzi o detale. Zmiany nie są widoczne na pierwszy rzut oka. W efekcie kierowcy tak naprawdę niełatwo może być odróżnić stary dowód rejestracyjny od nowego. Nowe są m.in.:

mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści "Rzeczpospolita Polska",

nadruki widoczne w świetle ultrafioletowym,

zastosowano włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,

dwutonowe znaki wodne.

Zmiana dowodów rejestracyjnych była niezbędna. Legislacyjnie!

Drugie pytanie brzmi. Skoro zmiany są tak dyskretne, czemu konieczne było opracowanie nowego dowodu rejestracyjnego? To efekt szerszej zmiany przepisów. Wszystkie dokumenty wydawane przez organy państwowe muszą spełniać wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń. Dotychczasowe dowody rejestracyjne tych wymagań nie spełniają. Innymi słowy – nie są wystarczająco zabezpieczone przed fałszerzami. Właśnie się to zmienia.