Każdy kierowca musi wymienić prawo jazdy. Termin coraz bliżej

Obecnie w polskim systemie prawnym nie ma świętości. Każdy kierujący będzie musiał wymienić prawo jazdy. I pisząc każdy, mamy na myśli również te osoby, które posiadają prawo jazdy bezterminowe. Bo bezterminowość tych dokumentów już niedługo stanie się wyłącznie pozorna.

Do kiedy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Na początek nieco teorii. Dokładnie 19 stycznia 2013 roku w Polsce zniknęło bezterminowe prawo jazdy. Od tego dnia dokumenty są wydawane na maksymalnie 15 lat. Co 15 lat konieczna jest wymiana. Część wcześniej nadanych uprawnień ma jednak charakter bezterminowy. To oznacza, że nie wygasają. Ale też kierowcy nie mają obowiązku wymiany dokumentu. Nie mają, ale obecnie. Bezterminowe prawo jazdy już niedługo zniknie. Wymiana dokumentów na terminowe została zaplanowana w latach od 2028 do 2033.

Wymiana prawa jazdy bezterminowego na terminowe. Dwie złe informacje

W tym punkcie dla kierowców posiadających bezterminowe prawo jazdy mamy dwie złe informacje. Pierwsza jest taka, że nowy dokument otrzyma datę ważności wynoszącą 15 lat. Po tym czasie konieczna będzie jego wymiana. Druga ze złych wiadomości jest taka, że uzyskanie nowego prawa jazdy choć wymuszone, nadal okaże się płatne. Kierujący będzie musiał zapłacić 100 zł w wydziale komunikacji. A na tym wydatek się nie kończy. Bo konieczne jest też zrobienie aktualnych zdjęć za jakieś 30 zł.

Zbuntuję się. Nie wymienię dokumentu! I co wtedy?

Oczywiście znajdą się pewnie przekorni kierujący, którzy postanowią nie oddawać bezterminowego prawa jazdy i nie wymienią go do roku 2033. W ten sposób stworzą sobie jednak poważny problem. I główny powód jest taki, że po roku 2033 bezterminowe prawa jazdy stracą ważność z mocy ustawy. Kierujący posiadający taki dokument po zatrzymaniu do kontroli drogowej będzie zatem traktowany jak osoba bez uprawnień. To oznacza do 30 tys. zł grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Czemu wymiana bezterminowego prawa jazdy to dobry pomysł?

Czy w informacji mówiącej o obowiązkowej wymianie bezterminowego prawa jazdy na terminowe może być jakaś dobra wiadomość? Tak i są takie aż dwie. Pierwsza jest taka, że bezterminowy charakter traci tylko dokument, a nie uprawnienia. Uprawnienia z uwagi na posiadanie bezterminowego orzeczenia lekarskiego (które było podstawą wydania takiego prawa jazdy) nie zmienia się. W skrócie co 15 lat konieczne będzie dostarczenie zdjęć i opłacenie wymiany dokumentu. Kierujący nie musi dostarczać nowego zaświadczenia lekarskiego. To oznacza oszczędność 200 zł.

Druga z dobrych wiadomości jest taka, że wymiana prawa jazdy co 15 lat sprawi, że policjanci w czasie kontroli drogowej nie będą mieli problemu z identyfikacją kierującego. Zdjęcie będzie w miarę aktualne, przez co funkcjonariusze bez problemu potwierdzą, że za kierownicą siedzi osoba, które de facto uprawnienia do kierowania posiada.