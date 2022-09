Chaos w przepisach. Czy po przekroczeniu 24 punktów karnych tracimy prawo jazdy?

Jeszcze do niedawna kierowcy mogli za jedno wykroczenie otrzymać maksymalnie 10 punktów karnych. Dziś górna granica jest przesunięta do 15 punktów, a to oznacza, że czasem wystarczą dwa mandaty, aby przekroczyć dopuszczalny limit punktów na koncie.

Ile wynosi limit punktów karnych? 20 lub 24

Od czego zależy to, ile punktów karnych możecie zgromadzić na swoim koncie? Od tego, jak długo posiadacie prawo jazdy. Świeżo upieczeni kierowcy, którzy posiadają uprawnienia krócej niż rok, mogą uzbierać tylko 20 punktów karnych. Starsi kierowcy mogą natomiast jeździć do momentu, w którym nie przekroczą 24 punktów.

Koniec z możliwością wymazania 6 punktów karnych

Nowy taryfikator oraz wprowadzenie zasady recydywy to nie jedyne metody na piratów drogowych. Zmiany w przepisach sprawiły także, że kierowcy nie mogą już skorzystać z kursu przeprowadzanego przez WORD-y, dzięki któremu mogli zredukować liczbę swoich punktów o 6. Taka możliwość została zabrana z dniem 17 września. Co więcej, otrzymane już punkty karne będą utrzymywały się na koncie kierowcy przez dwa lata od momentu opłacenia mandatu, a nie, jak było wcześniej, przez 12 miesięcy.

Co się stanie kiedy przekroczymy punkty karne?

Szukając odpowiedzi na to pytanie w aktach prawnych, można odnieść wrażenie, że panuje tam chaos. Nic dziwnego, że ustawy i rozporządzenia są skomplikowane, ale brakuje jednego konkretnego zapisu na temat tego, co dzieje się, kiedy kierowca przekroczy 24 punkty karne.

Najwięcej mówi na ten temat Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Po pierwsze, kierowca za nadmierną liczbą punktów karnych zostanie skierowany na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Wynika to bezpośrednie z artykułów 82 oraz 99. Ten drugi artykuł mówi także o tym, że starosta wyda decyzję o skierowaniu takiego kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rzecz w tym, że WORD-y nie prowadzą takich kursów. Rozporządzenie określające zasady przeprowadzania takich kursów jest wciąż w projekcie, na etapie opiniowania. Status tego projektu nie zmienił się od kwietnia tego roku.

Kurs reedukacyjny wymaże wszystkie punkty karne? Projekt powstał w styczniu

Wydawałoby się więc, że ustawa kieruje kierowców na kurs, który nie istnieje. Nie do końca. Istnieje już rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego z 2013 roku, ale przestaje obowiązywać z dniem 4 grudnia 2022 r. Z tego powodu konieczne jest wprowadzenie nowego. Póki co, starsze rozporządzenie powinno obowiązywać. Mimo to, w kilku WORD-ach otrzymałem informacje, że takie kursy nie są prowadzone.

Więcej niż 24 punkty karne, czyli powtórka z egzaminu

Zostawmy jednak nieścisłość przepisów, a skupmy się na konsekwencjach, jakie czekają kierowców. Ustawa o kierujących pojazdami daje również możliwość skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego na wniosek organu kontroli ruchu drogowego. Zapis ten nie dotyczy tylko kierowców, którzy przekroczyli 24 punkty karne, ale również przypadków uzasadnionego zastrzeżenia co do kwalifikacji kierowcy.

Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji to nic innego niż powtórka z państwowych egzaminów na prawo jazdy. Zarówno teoretycznego jak i praktycznego. Ich koszt to 170 zł (30 zł za egzamin teoretyczny oraz 140 za praktyczny). Jeżeli kierowca nie przedstawi pozytywnych wyników badań psychologicznych ani egzaminów kontrolnych, starosta wyda decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania. Oznacza to, że aby je odzyskać, konieczne będzie ponowne odbycie kursu na prawo jazdy. Tak samo stanie się, kiedy wynik z egzaminu kontrolnego będzie negatywny.

Kolejne przekroczenie punktów karnych

Jeżeli kierowca w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit punktów karnych, nie będzie już dla niego taryfy ulgowej. Będzie musiał liczyć się z tym, że uprawnienia zostaną od razu cofnięte, a żeby je odzyskać, będzie musiał odbyć ponownie kurs na prawo jazdy oraz zdać egzaminy wewnętrzne i państwowe.

Brak taryfy ulgowej dla świeżych kierowców

Kierowcy, którzy nie posiadają prawa jazdy dłużej niż rok, muszą liczyć się z tym, że po przekroczeniu 20 punktów karnych ich uprawnienia zostaną od razu cofnięte, bez możliwości odbycia egzaminu kontrolnego.