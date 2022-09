Jak wybrać fotelik dla dziecka? Zwróć uwagę na pewien numer. Jest ważny!

Więcej porad związanych z rynkiem motoryzacyjnym znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Przewożenie dziecka w specjalnym foteliku to kwestia bezpieczeństwa. Standardowe pasy bezpieczeństwa są dostosowane do ciała dorosłego człowieka. Dziecku w czasie wypadku nie uratują życia. Mogą mu wręcz zrobić krzywdę. Z tego powodu fotelik jest prawnym wymogiem. Niestosowanie się do niego oznacza 300 zł mandatu i aż 10 punktów karnych. Warto o tym pamiętać.

Porada: o czym pamiętać, kupując fotelik samochodowy dla dziecka?

Jak wybrać fotelik samochodowy dla dziecka? Przede wszystkim należy dostosować urządzenie do wzrostu dziecka i jego wagi. To kluczowe czynniki chociażby dlatego, aby dziecko zmieściło się w foteliku. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę komfort siedziska, opcje dodatkowa pozwalające np. na położenie śpiącego dziecka w czasie jazdy, a także wagę urządzenia. W końcu fotelik dla małej pociechy trzeba codziennie zanosić do auta!

Kluczowa jest też ergonomia. Fotelik powinien być tak zaprojektowany, aby był łatwy w obsłudze, pozwalał na szybki montaż i demontaż oraz miał np. zdejmowany i zmywalny pokrowiec (dzięki temu utrzymasz go w czystości). Poza tym w przypadku fotelików stosowanych we współczesnych autach ważne jest wyposażenie siedziska w punkty montażowe ISOFIX.

Foteliki to normy bezpieczeństwa. Te określa numer testowy

Kupując fotelik samochodowy dla dziecka trzeba też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mowa o tzw. pieczęci testowej czy plombie testowej (to często pomarańczowa etykieta) i zapisanym na niej numerze testowym. Ten może wskazywać na datę produkcji, a do tego pokazuje normę bezpieczeństwa wypełnianą przez siedzisko. Im nowsza norma, tym bardziej zabezpieczane jest dziecko w razie ewentualnego zdarzenia drogowego.

Jakie są normy bezpieczeństwa fotelików dla dziecka? Spotykane są przede wszystkim cztery:

UN ECE Reg. 44/01 i 44/02 – pojawiła się w roku 1993 i nie jest zatwierdzona od kwietnia 2008 r. UE nie zaleca ich stosowania.

UN ECE Reg. 44/03 – pojawiła się w roku 1995 i choć nadal jest zatwierdzona, UW nie zaleca stosowania takich fotelików obecnie.

UN ECE Reg. 44/04 – pojawiła się w roku 2005. Jest zatwierdzona i kierowcy śmiało mogą kupować siedziska spełniające jej wymogi.

UN ECE Reg. 129, i-Size – pojawiła się w roku 2013. Jest zatwierdzona przez UE. To najnowszy standard testowy.

W skrócie, kupując obecnie nowy fotelik dziecięcy, najlepiej wybierać produkty spełniające normę UN ECE Reg. 129, i-Size. Gwarantuje on najwyższy poziom bezpieczeństwa w czasie zdarzenia drogowego. Na czym polega najnowsza norma UN ECE Reg. 129, i-Size? Elementem testów są także testy kolizji bocznych. Do badań wykorzystywane są manekiny Q posiadające większą liczbę czujników.