W Krakowie trwa polowanie na kierowców. Ruszyła tajemnicza akcja "Wystarczy tylko metr"

O akcjach dla kierowców odbywających się w całej Polsce szerzej opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Kraków, strażnicy miejscy i inspektorzy ruchu MPK, centrum miasta oraz polowanie na kierowców. Takie zestawienie wyrażeń bez wątpienia nie brzmi dobrze. Tyle że co konkretnie oznacza? Całe szczęście nie chodzi o masowe wystawianie mandatów, a raczej akcję edukacyjną.

Zobacz wideo Kierujący Mazdą jechał pod prąd drogą S3 niedaleko Gorzowa

Jeden metr wystarczy, żeby tramwaj swobodnie przejechał

Akcja "Wystarczy tylko metr" jest prowadzona w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Ma na celu przypomnienie kierującym, że podczas parkowania w mieście obok torów tramwajowych, należy zachować co najmniej metr odległości od szyn. Taki dystans wystarczy, aby tramwaj mógł bezpiecznie przejechać i aby jego ruch nie został zatamowany.

W ramach krakowskiej akcji na ulicach w centrum miasta pojawili się strażnicy miejscy i inspektorzy ruchu MPK. Będą oni w pierwszej kolejności rozdawać ulotki informacyjne. Te w sposób graficzny mają tłumaczyć kwestię odstępu od torowiska w czasie parkowania. A to nie koniec, bo program zostanie uzupełniony reklamami umieszczonymi na tramwajach, ale także w telewizji TVM czy ekranach zamontowanych w pojazdach komunikacji miejskiej.

Pieszy wszedł w tramwaj. Dostał za to 1050 zł mandatu

Blokowanie ruchu tramwajów to realny problem w Krakowie

Szeroko zakrojona akcja multimedialna ma jeden cel. Chodzi o szerzenie świadomości i stworzenie efektu społecznej dezaprobaty dla nonszalanckich kierowców, który w głębokim poszanowaniu mają kwestię przejazdu środków miejskiego transportu. Tym bardziej że sprawa jest paląca. Tylko w tym roku aż 50 razy źle zaparkowany samochód doprowadził do zatoru drogowego w centrum Krakowa. Dla porównania w całym roku 2009 przypadków takich było już 200.

Przypadki takie najczęściej dotyczą takich ulic w Krakowie jak Zwierzynieckiej, Rakowieckiej, Karmelickiej, Piłsudskiego, Kalwaryjskiej czy Franciszkańskiej.

50 mandatów w kilka dni. Ile kosztuje blokowanie drogi?

Strażnicy miejscy kontrolujący Kraków w ramach akcji "Wystarczy tylko metr" jednocześnie patrolują ulice i sprawdzają poprawność parkowania pojazdów. Skutek? Do tej pory stróże prawa wystawili około 50 mandatów karnych oraz 11 pouczeń. Dwie sprawy za blokowanie przejazdu tramwajom trafiły do sądu. Jeżeli chodzi o mandat, ten wynosi do 300 zł. Wykroczenie oznacza też 1 punkt karny.