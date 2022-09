Pieszy wszedł w tramwaj. Dostał za to 1050 zł mandatu

Piesi będący niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, przekraczając jezdnie i torowiska m.in. w rejonie wyznaczonych do tego miejsc, są zawsze obowiązani do zachowania ostrożności. Za ignorowanie przyjętych prawem zasad bezpieczeństwa na przechodniów nakładane są mandaty karne.

REKLAMA

Sytuacja, która wydarzyła się w Katowicach pokazuje, że nawet pieszy musi sięgnąć głęboko do kieszeni, kiedy nie stosuje się do podstawowych reguł. Pewien mężczyzna, który wszedł w przejeżdżający tramwaj, otrzymał dotkliwą grzywnę. Jak doszło do niebezpiecznej sytuacji, w której szczęśliwie obyło się bez obrażeń ciała pieszego?

We wtorek 6 września, kilka minut po godz. 9.00 policjanci z katowickiej drogówki otrzymali wezwanie w sprawie potrącenia pieszego, do którego doszło na ul. 3 Maja. Ze zgłoszenia wynikało, że 30-letni mężczyzna wszedł pod tramwaj.

Przejścia sugerowane kolejną pułapką na kierowców? Piesi powinni dobrze się z tym zapoznać

Na miejscu zdarzenia okazało się, że nierozważny pieszy nie wszedł pod tramwaj, a dosłownie wszedł w bok przejeżdżającego pojazdu szynowego i jest sprawcą kolizji. Szczęśliwie przechodzień został odrzucony przez pojazd, a nie wciągnięty pod koła.

Jak dowiadujemy się z policyjnego komunikatu prasowego, mężczyzna przechodząc przez jezdnię, nie zauważył jadącego tramwaju. Co więcej, również go nie usłyszał, a wszystko przez założone słuchawki i odtwarzaną w nich głośną muzykę.

30-latkowi nic się nie stało. Za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem w wysokości 1050 zł. Z pewnością uniknąłby kosztownego i niebezpiecznie bliskiego spotkania z tramwajem, gdyby zwracał większą uwagę na to co dzieje się wokół. Oby wysoki mandat okazał się nauczką dla mężczyzny i był przestrogą dla innych pieszych.