Recydywa ma być skutecznym batem na piratów drogowych, którzy nagminnie popełniają poważne wykroczenia drogowe: od wysokich przekroczeń prędkości po przez wyprzedzanie na pasach, po jazdę pod wpływem alkoholu. W takich okolicznościach kara za kolejne wykroczenie popełnione w ciągu dwóch lat od pierwszego, ma być już karana podwójną grzywna.

W konsekwencji kierowca może skończyć z mandatem opiewającym nawet na 5000 zł. Pytanie tylko, czy wszystkie wykroczeni wrzucone są do jednego worka, czy każde wykroczenie traktowane jest indywidualnie i trzeb konkretnie w ten sam sposób złamać prawo?

Punkty karne na 2 lata. Okres liczenia zaczyna się od zapłacenia, a nie wystawienia mandatu

Niestety, zaglądając do art. 38 par. 2 kodeksu wykroczeń nie uzyskujemy jednoznacznej odpowiedzi na wszystkie pytania, bo przepisy, delikatnie mówiąc nie są sformułowane zbyt precyzyjnie. Zapis dotyczący recydywy brzmi następująco:

Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

W związku z wątpliwościami, jakie niosą za sobą przepisy, poprosiłem o doprecyzowanie zasad komisarza Tomasza Bratka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Faktycznie w większości przypadków podwójna kara może być naliczona za powtórzenie dokładnie takiego samego wykroczenia, przykładowo. Jeśli w ciągu dwóch lat policja złapie kierowcę na np. wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych, to za drugim razem zostanie on ukarany mandatem w wysokości już 3 tys. zł, a nie 1,5 tys. zł. Jako recydywa nie będą uwzględniane, np. inne wykroczenie przeciw pieszym, które objęte są recydywą. Jak będzie policjant to wiedział? Każde rejestrowane wykroczenie będzie miało przydzielony swój indywidualny kod.

Wyjątkiem jest jednak wykroczenie prędkości. W tym przypadku liczy się każde przekroczenie objęte już podwójnym karaniem, czyli o ponad 30 km/h. Komisarz Bratek wyjaśnił też, jak będzie naliczana kara:

Jeśli po 17 września 2022 roku przekroczymy prędkość o np. Ponad 70 km/h dostaniemy mandat w wysokości 2,5 tys. zł. Gdy w ciągu dwóch lat od tego wykroczenia policja przyłapie nas na przekroczeniu w granicach między 31 a 40 km/h powyżej limitu prędkości, dostaniemy mandat w wysokości 1,6 tys. zł, czyli stawkę podwójną za to wykroczenie.

W pytaniach od kierowców przewija się też problem dotyczący terminu wykroczeń, a dokładnie tego od kiedy będzie liczone dwa lata. Komisarz Bratek rozwiał także i te wątpliwości. Przepisy mówią o wykroczeniach, zarejestrowanych od 17 września 2022 roku włącznie, a nie wcześniejszych. Co równie ważne, w przypadku recydywy liczba przyznawanych punktów karnych nie zostanie podwojona.

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h - pierwszy raz 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h - pierwszy raz 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h - pierwszy raz 1500 zł (przy recydywie -3000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h - pierwszy raz 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł;

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h - pierwszy raz 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

Oprócz przekroczeń prędkości karanych w recydywie nowy taryfikator zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane także w następujących przypadkach:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);

wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie 3000 zł)

Trzeba też pamiętać, że to nie najsurowsze kary jakie grożą kierowcom za wykroczenie drogowo. Policjant zawsze ma prawo skierować sprawę do sądu, który może orzec już grzywnę w wysokości do 30 000 zł. Z drugiej strony, jeśli dojdzie do zbiegu wykroczeń, czyli jednoczesnego złamania kilku przepisów, suma mandatów nie może przekroczyć 6 tys. zł.