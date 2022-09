Wypadek na planie "The Grand Tour". James May roztrzaskał samochód w tunelu

Nowy odcinek serii "The Grand Tour" jest już dostępny na platformie streamingowej Amazon Prime. Eks-trójka z "Top Gear" tym razem wybrała się w mroźne rejony koła podbiegunowego, żeby w ramach odcinka "Scandi Flick" sprawdzić w ekstremalnych warunkach trzy nietuzinkowe samochody.

Na planie nowego odcinka w rękach Jeremiego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa Maya pojawiły się trzy wyjątkowe samochody:

Subaru Impreza WRX STi,

Mitsubishi Lancer Evo VIII,

Audi RS4.

Podczas jednej z konkurencji prezenterzy mieli przejechać z maksymalną prędkością w jednym z wojskowych tuneli należących do norweskiej marynarki wojennej. Jeremy Clarkson i Richard Hammond przejechali bez szwanku, a tymczasem James May nie miał tyle szczęścia, co koledzy.

Prowadzone przez niego Mitsubishi Lancer Evo VIII pędziło przez tunel, ale pod koniec przejazdu James May zbyt późno wyhamował i samochód roztrzaskał się o ścianę wydrążoną w skale. Choć cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, a James May trafił po niej do szpitala, całość zakończyła się jedynie obtarciami, obiciami i połamaniem żebra.

James May po pobycie w szpitalu i częściowej rekonstrukcji Lancera dołączył do pozostałej dwójki. W tym samym odcinku udało mu się jeszcze zatopić samochód podczas przejazdu drogą przez zamarznięte jezioro. Ostatecznie mocno pokiereszowane Mitsubishi pojawiło się na mecie odcinka.

Prezenter "The Grand Tour" w rozmowie z jednym z brytyjskich dzienników zapewnił swoich fanów, że w rzeczywistości wypadek w rzeczywistości nie wyglądał aż tak tragicznie. James May podsumował całe wydarzenie słowami "Hammond miewał znacznie lepsze wypadki".