Grupa wsparcia dla ofiar kradzieży samochodów w Portland. Zgłaszasz im, a oni znajdują pojazd

Bycie właścicielem samochodu w Portland, to jak się okazuje bardzo stresujące zajęcie. Według danych lokalnej policji, liczba kradzieży samochodów zgłoszonych w ciągu siedmiu miesięcy od stycznia do lipca 2022 r. to 6312 przypadków. Jest to prawie dwukrotnie większa liczba niż w tym samym okresie zaledwie dwa lata temu.

Honda, Ford i Subaru to trzy najczęściej kradzione marki. Według właścicieli skradzionych samochodów, policja nie daje sobie rady i nie jest w stanie zagwarantować szybkiego działania w przypadku kradzieży mienia.

Obywatele jednak nie składają broni. Skoro policja nie daje rady, to sprawę wzięli w swoje ręce. Zaczęli korzystać z mediów społecznościowych. Na portalu Facebook znajduje się grupa „PDX Stolen Cars", która ma obecnie ponad 10.000 członków i pomogła już setkom osób odzyskać ich ukochane pojazdy. Założyciel grupy Titan Crawford został zainspirowany do zrobienia czegoś przez doświadczenie, które miał w swojej okolicy.

Crawford rozpoznał skradziony pojazd, który znajdował się w jego okolicy. Zgłosił odnalezienie pojazdu policji, ale ta odpowiedziała mu, że w tym momencie niewiele mogą zrobić. Zdecydował sam coś z tym zrobić.

Po założeniu grupy, przyciągnęła ona setki osób w krótkim czasie. Według Crawforda pokazuje skalę problemu. Członkowie grupy mają otwarte oczy i uszy, odwołując się do zamieszczonych numerów VIN i opisów z podejrzanymi pojazdami, z którymi się spotykają, zapewniając w ten sposób, że skradzione samochody przyciągają o wiele większą uwagę, niż miałoby to miejsce w innym przypadku.

Przykładem osoby, która skorzystała z możliwości grupy jest Paul Regan, którego Chevy Camaro z 1981 roku został skradziony w maju. Natychmiast zgłosił to na policję, która powiedziała mu, że jego największą nadzieją będzie opublikowanie tego na stronie Crawforda na Facebooku. Podobno posłuchał ich rady i około miesiąc później jego samochód został zauważony na North Midway Avenue, w pobliżu posiadłości, która zyskała reputację bycia „dziuplą". Na szczęście udało mu się odzyskać Camaro w nienaruszonym stanie. Pomoc przypisuje grupie, na której opublikował informacje.

Jest też dobra informacja dotycząca kradzieży. Z tych 6312 kradzieży, aż 91 proc. pojazdów udało się odzyskać. Prawdopodobnie duża w tym zasługa również grupy Crawforda.