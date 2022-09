Nie chcesz znowu dostać mandatu? Następnym razem użyj gumki-recepturki

Praktyczne porady z zakresu motoryzacji pojawiają się również w naszych materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Od najbliższej soboty telefon komórkowy w aucie stanie się palącą kwestią. A wszystko za sprawą nowego taryfikatora punktów karnych. Dziś korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, oznacza 500 zł mandatu i 5 punktów karnych. Od soboty wartość punktowa zwiększy się. Wykroczenie będzie oznaczać aż 12 punktów!

Nie trzymaj telefonu w dłoni. Włóż go w uchwyt

12-punktowa kara za trzymanie telefonu w dłoni w czasie jazdy to prawdziwy Armagedon. Dwa razy popełnisz wykroczenie, a do tego masz 1 punkt karny na koncie? No to właśnie przekroczyłeś dopuszczalny prawem limit 24 punktów karnych. Tym samym stworzyłeś sobie poważny problem. W tej perspektywie nieocenione stają się uchwyty na telefon – montowane na szybie lub w kratce wentylacyjnej. Tyle że nie każdy posiada taki uchwyt w aucie. To jednak jeszcze żaden problem.

Nie masz uchwytu do telefonu? Zrób go sam za darmo!

Motomaniacy opracowali prosty patent, w ramach którego możesz domowym sposobem zrobić uchwyt na telefon do kratki. I potrzebujesz do tego wyłącznie gumki recepturki. Zasada działania takiego uchwytu jest naprawdę prosta. Wystarczy:

Przełożyć jedną gumkę recepturkę przez jeden ze "szczebelków" kratki wentylacyjnej. Następnie w tak przygotowaną pętelkę wystarczy po prostu włożyć telefon komórkowy. Aby telefon miał łatwiej utrzymać się w miejscu, możesz jedną część gumki umieścić w górnej, a drugą dolnej części urządzenia. W tak zamontowanym uchwycie nadal masz pełny dostęp do przycisków, dotykowego ekranu czy gniazda ładowania.

Mała rzecz, a... chroni. Chroni przed mandatem i punktami

Samochodowy uchwyt na telefon wykonany z gumki recepturki jest w pełni darmowy. Tyle że zużywa się dość szybko. Dlatego kierowca powinien traktować go raczej jako rozwiązanie awaryjne, ewentualnie wozić w aucie kilka gumek recepturek. Na wypadek gdyby obecnie używana pękła. Tak, patent jest niezwykle prosty. Dzięki niemu możecie jednak "zaoszczędzić" 500 zł mandatu i 12 punktów karnych. Mała, wielka rzecz!