Kamper na bazie Rama. Przygotował go Airstream

Rangeline ma być najbardziej przystępnym cenowo kamperem kultowej marki. Dołącza do linii autokarów turystycznych marki, a jest oparty na Ramie ProMaster 3500.

Zobacz wideo Kosztuje tyle co kawalerka? Być może. Ale kawalerką nie pojedziesz w siną dal. Sprawdzamy kultowego VW Californię

Rangeline dysponuje napędem na przednie koła, a pod maską znalazł się silnik Pentastar V6 o pojemności 3,6 litra. Produkuje on 284 KM mocy i 352 Nm momentu obrotowego. Silnik jest połączony z dziewięciobiegowym automatem.

Nowy kamper robi wszystko, aby nie zwracać na siebie uwagę. Airstream pomalował nawet srebrny grill na czarno, aby uzyskać bardziej stonowany wygląd. Jednak wprawne oko zauważy, gdzie ukryto połączenia kanalizacyjne i elektryczne.

Inne godne uwagi cechy to markiza i stopnie boczne ze zintegrowanym uchwytem na smycz, ponieważ klienci Airstream są miłośnikami psów. Model wyposażony jest również w 200-watowy panel słoneczny i hak, który może holować do 1588 kg.

Wnętrze ma być „inspirowane Europą". Są stylowe szafki i dwa obrotowe fotele kapitańskie. Dołącza do nich dwuosobowa kanapa, a siedzenia są oddzielone modułowym stołem, który można rozbudować.

Dalej klienci znajdą szuflady z cichym domykaniem, szafki i małą kuchnię. Na jej wyposażeniu jest lodówka o pojemności 90,6 litra i zamrażarka o pojemności 11,3 litra. Na drzwiach tych urządzeń jest tablica to zapisywania wiadomości. Jest również kuchenka mikrofalowa i palnik indukcyjny o mocy 1000 W, ponieważ model nie używa propanu.

Jednak to nie wszystko, gdyż w kuchni ukryto wyjmowany głośnik JBL na bluetooth, a przy zlewie zainstalowano listwę zasilającą.

W innym miejscu znajdują się regulowane półki, wysuwany stopień i zintegrowane miski na karmę i wodę dla zwierząt. Jednak możliwe jest ich usunięcie, przez co zyskuje się klasyczną szufladę.

W kamperze tym znajduje się również prysznic i toaleta.

Na tyle pojazdu umiejscowiono przedział sypialny, w którym znajduje się składane łóżko. Jest to łóżko małżeńskie zatem ma 1880 mm długości i 1327 mm szerokości.

Dla tych, którzy podróżują np. z dziećmi można zamówić opcjonalną przestrzeń sypialną, która zwiększa ilość dostępnych miejsc do czterech. Powierzchnia spania ma wymiary 1981 mm na 1283 mm i kosztuje 11.000 dolarów.

Dopełnieniem wnętrza są panele MOLLE na tylnych drzwiach i system przechowywania L-track, który może pomieścić rowery i inny sprzęt. Kupujący znajdą również światła z wykrywaniem ruchu, klimatyzację, wentylator i panel sterowania do zarządzania i monitorowania oświetlenia i systemów pokładowych. Inne drobiazgi to tylna ładowarka do smartfona i aluminiowy sufit.

Aby zapewnić właścicielom komfort, Rangeline ma generator o mocy 2,8 kW, który pobiera paliwo ze zbiornika paliwa furgonetki. Jest połączony z systemem ogrzewania i systemem zapewniającym ciepłą wodę. Na wyposażeniu jest również zbiornik świeżej wody o pojemności 106 litrów, akumulator 270 Ah i okablowanie wstępne do połączenia z Internetem.

Airstream obecnie przyjmuje zamówienia, a ceny zaczynają się od 131.882 dolarów.