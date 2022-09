Ram żegna się z dieslem. Odliczanie już się zaczęło

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ram 1500 EcoDiesel kończy swój żywot. Zaprezentowany został po raz pierwszy w 2013 r., a jego dni są policzone. Wyjedzie z rynku w styczniu 2023 r. Powód? Producent idzie w elektryki. To już ostatnia prosta na zdobycie własnego Rama z EcoDieslem.