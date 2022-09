Mały domek na kołach. Łączy inteligenty układ ze szwedzkim stylem

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Zaprojektowanie domu, gdzie występują ograniczenia przestrzenne to nie lada zagwozdka. Jednak jak dobrze się to zrobi, to można stworzyć przytulny dom na kółkach.

Mowa tutaj o modelu Sunshine od Vagabond Haven. Z zewnątrz nie ma nic nadzwyczajnego, ale po przekroczeniu progu zauważyć można, jak jest przytulny, przemyślany i nowoczesny.

Jego długość to 7,6 m, a wysokość 4 m. W odróżnieniu od większych modeli, tutaj dostępny jest na piętrze jedynie strych do przechowywania rzeczy.

Dom ten został wyposażony w półkę nad kanapą i dużo szafek. Efekt tego jest taki, że praktycznie wykorzystano niemal każdą dostępną przestrzeń, a i tak nadal jest jasno i przestronnie. Wpada też dużo naturalnego światła.

Duża rozkłada sofa od razu rzuci się w oczy po wejściu. W małej kuchni znalazły się wszystkie podstawowe elementy, jednak nie ma oddzielnego jadalnego stołu. Jest za to laminowany blat dębowy.

Na drugim końcu domu znajduje się łazienka z kabiną prysznicową z zasłoną lub szklanymi drzwiami. Są również schody prowadzące na poddasze.

Wszystko udało się zmieścić na 21 metrach kwadratowych.

Klienci mogą całkowicie dostosować ten dom na kółkach do swoich potrzeb i kosztuje wtedy od 34.660 euro. Mogą również wybrać jeden z gotowych modeli. Co najważniejsze jednak, dom ten można holować samochodem do 80 km/h.