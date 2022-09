20-latek przesadził z prędkością. Zamiast mandatu wybrał sąd

Niedzielna przejażdżka samochodem zakończyła się dla 20-latka niemiłym spotkaniem z policjantami. Kierowca z powodu przekroczenia dozwolonej szybkości o prawie 90 km/h, musi na trzy miesiące odłożyć kluczyki od auta. Na dodatek czeka go rozprawa sądowa.

Mieszkaniec gminy Tarnów (woj. małopolskie) znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. Policyjny radar wskazał, że MINI ulicą Wojska Polskiego w Tarnowie przemieszczało się z szybkością 142 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Młody człowiek brawurowym zachowaniem stworzył poważne zagrożenie - na tym odcinku jedni występuje kilka przejść dla pieszych.

Za złamanie limitu prędkości na 20-latka nałożony został mandat karny w wysokości 2500 zł, którego mężczyzna nie przyjął, a także zatrzymane zostały mu uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi na trzy miesiące. W związku z odmową został sporządzony wniosek o ukaranie pirata do tarnowskiego sądu. Teraz kierowcę czeka postępowanie przed wymiarem sprawiedliwości. Za popełnione wykroczenie sąd może nałożyć grzywnę nawet do 30 000 złotych.

Przypominamy, że w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym, czyli powyżej 50 km/h, policjant ujawniający takie wykroczenie w trakcie prowadzonej kontroli drogowej obligatoryjnie zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy. Po przesłaniu go do właściwego starosty zostaje wydana decyzja administracyjna skutkująca zatrzymaniem tego dokumentu na trzy miesiące.

