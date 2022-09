Stojąc na światłach, mocno wciśnij hamulec. To może aktywować funkcję, której nie znałeś

O wygodnych systemach stosowanych przez producentów samochodów opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Samochody nie tyle oferują coraz bogatsze wyposażenie. Auta po prostu stają się coraz bardziej inteligentne. I choć niektóre z opcji okazują się innowacyjne, w tym punkcie powstaje zasadnicze pytanie: czy znasz je wszystkie? Pewnie nie. Dlatego dziś opowiemy o funkcji niezwykle wygodnej podczas jazdy w mieście.