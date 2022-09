Czy przyzwyczailiście się już do nowych znaków? Są na drogach od dziewięciu miesięcy

O nowych znakach drogowych i zasadach ruchu drogowego opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Dokładnie 2 grudnia 2021 roku w Polsce pojawiło się 6 nowych znaków drogowych. Co jest w nich takiego nowego? Tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze na tablicach pojawił się kolor zielony. Po drugie skoro mówimy o kolorze zielonym, to muszą one stanowić sygnał głównie dla właścicieli samochodów elektrycznych i hybryd ładowanych z gniazdka.

Zobacz wideo Wybieramy najlepszy samochód 2022 roku - zagłosuj!

Nowe, elektromobilne znaki przy drogach

Nowe znaki drogowe informują o bliskości punktów ładowania. A konkretnie mówią o:

znak D-23b - stacji paliwowej z punktem ładowania pojazdów elektrycznych,

znak D-23c - punkcie ładowania pojazdów elektrycznych,

znak D-34b - zbiorcza tablica informacyjna,

znak F-14d - tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania,

znak F-14e - tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania,

znak F-14f - tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania.

Nowe znaki drogowe; Przykłady znaków - D-23b - stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych, znak D-23c - punkt ładowania pojazdów elektrycznych, D-34b - zbiorcza tablica informacyjna, tablice F-14d, F-14e i F-14f informujące o zbliżającym się pasie wyłączenia na drodze ekspresowej fot. GDDKiA

Skąd pomysł na nowe znaki drogowe?

No dobrze, ale czemu tak właściwie konieczne jest informowanie kierujących o punktach ładowania? To ma znaczenie przede wszystkim podczas dalszych wyjazdów. Kierowcy z odpowiednim wyprzedzeniem będą wiedzieć o tym, że na nieodległej stacji benzynowej są punkty ładowania BEV i PHEV. Mogą w ten sposób wcześniej zaplanować postój przy ładowarce. To raz. Dwa w dobie elektromobilnej rewolucji w Europie, do której staramy się dążyć, stały się czymś niezbędnym. Dobrze zatem, że pojawiły się także w Polsce.

Od połowy września znaku A-15 nie można już ignorować. Trzeba go wypatrywać

Czy znaki dla samochodów elektrycznych oznaczają mandat?

Powyższe znaki odgrywają rolę czysto informacyjną. Mają stanowić wskazówkę, a nie nakaz czy zakaz. W sensie prawnym nie ma zatem takiego pojęcia, jak niedostosowanie się do nich. Obecność tych tablic nawet potencjalnie nie oznacza zatem mandatu karnego. W dobie coraz wyższych kar, to dobra informacja dla kierujących.