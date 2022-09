Czy znasz znaki policjanta kierującego ruchem? W takim razie jesteś lepszy od wielu kierowców

Więcej na temat znaków i sygnałów drogowych przeczytasz również w serwisie Gazeta.pl.

Hierarchia dyrektyw na drogach jest dość prosta. Określa ją art. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Co on mówi? Na skrzyżowaniach w pierwszej kolejności obowiązuje zasada prawej dłoni. Oczko wyżej plasują się znaki drogowe. Nadrzędna nad nimi jest sygnalizacja świetlna. Na szczycie znajdują się polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli.

Znaki policjanta kierującego ruchem. Co oznaczają?

Sygnały nadawane przez policjanta są wiążące. Tylko czy wiecie jak je odczytywać? Na wszelki wypadek przygotowaliśmy zestaw wskazówek.

Policjant stoi przodem lub tyłem z rękami uniesionymi na wysokość barków. Zakaz wjazdu na skrzyżowanie. Możliwość wjazdu mają osoby poruszające się drogą poprzeczną.

Sygnały wydawane przez policjanta KPP w Braniewie

Policjant stoi przodem lub tyłem, ale jedną rękę ma uniesioną ku górze. To sygnał mówiący o tym, że zaraz zmieni się sygnał i pierwszeństwo wjazdu na skrzyżowanie.

Sygnały wydawane przez policjanta KPP w Braniewie

Ręka skierowana ukośnie do ziemi wskazują miejsce zatrzymania pojazdu.

Sygnały wydawane przez policjanta KPP w Braniewie

Policjant stoi bokiem. Jedną rękę ma uniesioną na wysokość barku, a drugą wskazuje kierunek ruchu. To oznacza możliwość bezkolizyjnego skręcenia.

Sygnały wydawane przez policjanta KPP w Braniewie

Policjant ma rękę uniesioną do góry i otwartą dłoń kieruje w stronę jednej z jezdni poprzecznych. W ten sposób zatrzymuje ruch.

Sygnały wydawane przez policjanta KPP w Braniewie

Zignorujesz znaki policjanta? To będzie mandat!

Niezastosowanie się do sygnału osoby uprawnionej oznacza złamanie art. 92 ustawy Kodeks wykroczeń. Konsekwencje? Na początek kierujący dostanie mandat karny. Grzywna w czasie kontroli drogowej może wynieść nawet 5 tys. zł. To górna granica kary. Na tym jednak nie koniec. W sytuacji, w której kierujący nie zastosuje się do sygnałów związanych z nakazem zatrzymania pojazdu w związku z kontrolą drogową, może również otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzję w tej sprawie podejmuje sąd.

Podjęcie próby uniknięcia kontroli drogowej, poprzez niezatrzymanie pojazdu pomimo wydawanych sygnałów przez osobę uprawnioną, od 17 września 2022 roku wraz będzie oznaczać 15 punktów karnych.