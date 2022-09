Pomarańczowa strzałka, czarna klepsydra. Niemieckie znaki, które zaskoczą kierowcę z Polski

Więcej ciekawostek z europejskich dróg znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Co do zasady niemieckie i polskie znaki drogowe powinny wyglądać podobnie. Unifikacja nie dotyczy zresztą tylko tych dwóch krajów, ale i całej Unii Europejskiej. Co do zasady, bo pozostaje też pewna doza inwencji własnej. I właśnie na taką zdobyli się Niemcy. Na ich autostradach można znaleźć dwa nietypowe oznaczenia. Pierwszym jest pomarańczowa strzałka. Drugim czarna klepsydra. Co znaczą?

Co znaczy pomarańczowa strzałka na niemieckiej autostradzie?

Pomarańczowa strzałka jest spotykana tylko na niemieckich autostradach. I choć na pierwszy rzut oka może wyglądać tajemniczo, przekazuje kierującemu bardzo konkretną informację. Pokazuje drogę objazdu prowadzącą przez mniej uczęszczany szlak. Tyle że w tym punkcie musi pojawić się ważne ostrzeżenie. Kierujący nie musi obawiać się skierowania na wąską drogę z niskim ograniczeniem prędkości. Objazd wyznaczony pomarańczową strzałką musi być poprowadzony w ramach sieci autostrad. Nie innych dróg.

Pomarańczowa strzałka na niemieckiej autostradzie Materiały Federalny Instytut Badań Drogowych

Korzystając ze wskazówek pomarańczowej strzałki na niemieckiej autostradzie, kierowca ma szansę szybciej dotrzeć do celu w razie zakorkowania wybranego przez siebie szlaku drogowego. Musi się liczyć jednak z tym, że prawdopodobnie wydłużona zostanie droga. Kierujący pokona większą ilość kilometrów. Koniec objazdu zawsze jest sygnalizowany przez przekreśloną, pomarańczową strzałkę. Warto jednak pamiętać o tym, że pomarańczowa strzałka jest tylko sugestią. Można, ale nie trzeba się do niej stosować.

Jak informuje redakcja Polskiego Obserwatora, nie wszędzie w Niemczech istnieje możliwość poprowadzenia objazdu siecią autostrad. Taka możliwość pojawia się m.in. w regionie Renu-Ruhry, Ren-Men i w części Saary.

Od połowy września znaku A-15 nie można już ignorować. Trzeba go wypatrywać

Co znaczy czarna klepsydra na niemieckiej autostradzie?

Kolejnym tajemniczym znakiem, który można spotkać na niemieckiej autostradzie, jest czarna klepsydra. Choć klepsydra to interpretacja na wyrost. Na białym okręgu znajduje się mniejszy, czarny. W środku widnieje biały kwadrat, na których nachodzą od góry i dołu dwie ćwiartki białego koła. Co oznacza ta tablica? Tak naprawdę to... nic. Znaki te dotyczą bowiem wyłącznie pojazdów autonomicznych. Są to symbole orientacyjne dla tego typu pojazdów. Niemieckie media informują, że znaki mają umożliwić pojazdom autonomicznym dokładne określenie ich położenia.

Niemiecka autostrada fot. Krzysztof Kruczkowski

Czarna klepsydra pojawiająca się na niemieckiej autostradzie nie wskazuje kierowcy na żadne zasady ruchu. Mimo wszystko stanowi pewną informację. Mówi o tym, że na danym odcinku mogą być testowane pojazdy autonomiczne. Warto zatem wzmóc uwagę i pamiętać o szczególnej ostrożności.