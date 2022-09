Zatrzymali go do kontroli. To, co zobaczyli w bagażniku nieco ich zaskoczyło

Kontrola przeprowadzona przez policjantów z limanowskiej drogówki miała miejsce na ul. Bronisława Czecha w niedzielę 4 września około godziny 22:00. Gdyby nie "towar" przewożony w bagażniku Volkswagena Caddy obyłoby się bez żadnych problemów.

Dziewięciu pasażerów zamiast dopuszczalnych pięciu

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę Volkswagena do rutynowej kontroli, po czym sprawdzili dokumenty i trzeźwość kierowcy. Wszystko wskazywało na to, że obejdzie się bez problemów. Na nieszczęście 25-letniego prowadzącego tak się nie stało.

Policjanci zauważyli, że w samochodzie jest zanadto tłoczno. Zamiast dopuszczalnych pięciu osób, zgodnie ze wpisem w dowodzie rejestracyjnym, w aucie znajdowało się aż dziewięć osób. Czwórka z nich siedziała ściśnięta w bagażniku.

Wysoki mandat i utrata prawa jazdy

Kierowca, ratując swoich znajomych taką podwózką, na pewno pożałował swojej decyzji. Policjanci ukarali go mandatem opiewającym na 1200 zł oraz dopisali do jego konta 4 punkty karne. To nie wszystko.

W przypadku mandatu kierowca mógłby jeszcze podzielić się kosztami ze współpasażerami (wyszłoby ponad 130 zł na głowę), jednak kwestia odebrania prawa jazdy nie jest już taka prosta do zrekompensowania. Zgodnie z przepisami ze przewożenie osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym grozi utrata prawa jazdy na okres 3 miesięcy, o czym boleśnie przekonał się 25-latek.

W przywołanym przepisie chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym. Kierowcy Volkswagena tym razem zabrakło jednak nieco rozwagi, za co musiał słono zapłacić i na jakiś czas pożegnać się z uprawnieniami.