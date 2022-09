Asystent zapobiegający kolizjom z pieszymi w nocy skuteczny w Toyocie. Otrzymał rekomendację IIHS

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), amerykański odpowiednik Euro NCAP, wprowadził nowy element do swoich testów bezpieczeństwa. To test skuteczności systemów zapobiegania kolizjom z pieszymi podczas nocnej jazdy. Decyzja ta wynika z dużej liczby wypadków, których ofiarami są piesi korzystający z jezdni po zapadnięciu zmroku.

Test działania systemu zapobiegania kolizji z pieszymi w nocy obejmuje dwa scenariusze często występujących potrąceń osób dorosłych. Pierwszy zakłada uniknięcie kolizji z pieszym przechodzącym przez drogę i jest wykonywany w dwóch wariantach – przy prędkości 20 km/h i 40 km/h. Drugi sprawdza zdolność uniknięcia potrącenia pieszego idącego po poboczu wzdłuż drogi, przy prędkości auta 40 km/h i 60 km/h. Podczas testu oświetlenie otoczenia nie może przekraczać 1 lumenu – to mniej więcej taka ilość światła, jaka występuje w terenie niezabudowanym przy pełni księżyca.

Do tej pory IIHS objął testem nowego typu 23 samochody z trzech segmentów – aut średniej wielkości, SUV-ów średniej wielkości i pick-upów. Sedan Camry i 7-osobowy SUV Highlander standardowo wyposażone w systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense uzyskały najwyższe oceny Superior.

Auta Toyoty uniknęły uderzenia w manekin symulujący pieszego przechodzącego przez jezdnię przy obu prędkościach – 20 i 40 km/h. Udało się to także przy prędkości 40 km/h w przypadku pieszego idącego poboczem – zarówno przy włączonych światłach mijania, jak i drogowych. Podczas jazdy z prędkością 60 km/h samochody wyraźnie zwolniły, ograniczając skutki potrącenia manekinu.

W 2023 roku wyniki testu systemów zapobiegania kolizji z pieszymi w nocy zostaną dołączone do kryteriów przyznawania tytułu TOP SAFETY PICK+, najwyższego wyróżnienia IIHS dla najbezpieczniejszych samochodów.

Łącznie tytuł TOP SAFETY PICK+ zdobyło w tym roku osiem modeli Toyoty – obok Highlandera i Camry są to Corolla hatchback, Corolla Sedan, GR86, Corolla Cross, RAV4 Prime (Plug-in Hybrid) i minivan Sienna.