Do gry F1 22 wprowadzono nowe aktualizacje. Nowy tor i barwy jednego z zespołów

Aktualizacje gier to coś normalnego. Gracze otrzymują nową zawartość w postaci wyposażenia czy lokacji. Właśnie na taki ruch zdecydowano się w aktualizacji gry o Formule 1 – F1 22.

Aktualizacja zawiera dwa elementy, które w szczególności rzucą się w oczy. Pierwszym z nich jest dodanie toru Shanghai International Circuit, który powraca po nieobecności. Jest to drugi tor dodany do tej gry po Portimao, który trafił w aktualizacji w zeszłym miesiącu.

Aktualizacja jest również dobrą okazją dla graczy F1 22 do dołączenia do obchodów Grand Prix Włoch Scuderia Ferrari z najnowszymi specjalnymi, ograniczonymi czasowo przedmiotami Giallo Modena. To właśnie jest ten drugi element aktualizacji, na który zwrócą uwagę gracze.

Najnowsza aktualizacja F1 22 dodaje nowe barwy samochodów, ubrania kierowców, ubrania załogi pitstopu, kaski i buty. Zmiany zostały wprowadzone w tym tygodniu przez Ferrari przed Formułą 1 Pirelli Gran Premio D'Italia 2022. Limitowane przedmioty będą dostępne w grze za darmo dla wszystkich graczy od 12 września, ale tylko przez miesiąc.

Jednak to nie wszystko. EA i Codemasters ogłosili, że gracze F1 22, którzy chcą uczcić Chiński Festiwal Księżyca, mogą to zrobić, podejmując specjalne wyzwanie w ramach darmowego cotygodniowego wydarzenia zatytułowanego „A Bright Start to F1".

Wyzwanie polega na tym, że gracze będą mogli grać kierowcą Alfy Romeo Zhou Guanyu. Celem graczy jest uzyskanie jak najlepszego finiszu w Formule 1, wyprzedzając Fernando Alonso i kolegę z zespołu Valtteriego Bottasa na sześciu okrążeniach przed metą. Gracze, którzy ukończą 7 lub więcej w Grand Prix Singapuru Formuły 1 od 12 do 25 września, odblokują spersonalizowane malowanie samochodu Kohaku Koi.