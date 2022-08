Audi oficjalnie dołącza do F1! Zespół wystartuje w sezonie 2026

Od kilku miesięcy napływały informacje z Ingolstadt o tym, że Audi zamierza dołączyć do Formuły 1. Przez cały czas jedyną przeszkodą w potwierdzeniu tych informacji było zatwierdzenie przez FIA nowych przepisów silnikowych na sezon 2026. W ubiegłym organ poinformował o uchwaleniu nowych zasad, a to pociągnęło za sobą kolejny komunikat o oficjalnym dołączeniu marki Audi do "królowej motorsportu".

Audi przygotowało już stanowiska do testowania jednostek spalinowych i elektrycznych dla Formuły 1 w rozbudowywanym ośrodku w Neuburgu. Właśnie trwa rekrutacja personelu. Audi zamierza uruchomić całą operację jeszcze przed końcem tego roku.

Adam Baker szefem od projektu F1 w Audi

Powołując nowy projekt Audi stworzyło dla niego oddzielną spółkę, która będzie podlegać bezpośrednio pod Audi Sport. Szefem programu F1 Audi został Adam Baker. To człowiek, który ma duże doświadczenie w pracy dla różnych zespołów w F1, a ostanie lata spędził w FIA.

Jedyną niewiadomą w tej układance jest współpraca z którymś zespołów z czołowej stawki. Decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Producent ogłosi ją dopiero pod koniec tego roku.

Niemiecka marka zarezerwowała w budżecie miliard euro na projekt związany z Formułą 1. Niewykluczone, że Audi wykupi udziały w ekipie Sauber, która aktualnie współpracuje z marką Alfa Romeo. Początkowo Niemcy byli zainteresowani współpracą z McLarenem, ale gigantyczna oferta opiewająca na 650 mln euro została odrzucona. Po drodze były jeszcze plany nawiązania współpracy z Astonem Martinem i Williamsem.

Dla Saubera byłby to kolejny raz, kiedy współpracuje z mocnym, niemieckim partnerem. W latach 2006-2009 szwajcarska ekipa związała się z marką BMW. Jednym z kierowców był wtedy Robert Kubica, który zdobył dla zespołu wygraną w GP Kanady w 2008 roku oraz kilka razy stanął na podium.

Co ciekawe, jednym z wysoko postawionych szefów w zespole BMW Sauber był Markus Duesmann, który aktualnie pełni rolę dyrektora generalnego Audi. W ostatnich latach miał mocno naciskać na dołączenie firmy do F1.

Audi i Porsche wejdą do F1 - potwierdza prezes Volkswagen Group. A oficjalna decyzja?

Dla koncernu Volkswagen to dopiero pierwsza część planu wejścia do F1. W kolejce jest jeszcze Porsche, które dołączy do stawki w tym samym roku co Audi. Sportowa marka z Zuffenahausen nabędzie udziały w zespole Red Bull Racing.