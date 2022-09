Do tej pory przejazd każdym z trzech ok. 50-kiloemtrowych odcinków zarządzanych przez prywatną spółkę Autostrada Wielkopolska S.A, kosztowała 25 zł, czyli łącznie 75 zł. Od piątku 9 września cena wzrośnie o złotówkę na każdym z odcinków. To oznacza, że za przejazd ok 150 km trasy A2 zapłacimy łącznie 78 zł. Dla porównania koszt przejechania pozostałych 118 km płatnych odcinków autostrady A2, którymi zarządza już GDDKiA to 18 zł. Oznacza to, że przejazd odcinkami będącymi w prywatnych rękach jest już 5-krotnie droższy niż państwowymi.

W komunikacie, spółka tłumaczy się, że podwyżka spowodowana jest rosnącymi kosztami. Co więcej kierowcy tak naprawdę mają szczęście, bo podwyżki są mniejsze niż inflacja.

Stawki wzrosną, w zależności od kategorii pojazdu, o niespełna 5 proc. Zmiana cen podyktowana jest mocnym, dwucyfrowym wzrostem inflacji oraz bardzo silnym wzrostem cen materiałów budowlanych, przekładającym się na wzrost kosztów utrzymania i realizacji planowych inwestycji

- czytamy w komunikacie spółki.

Kierowcy ciężarówek zapłacą jeszcze więcej

Wspomniane 3 zł dla osobówek to dość symboliczna podwyżka, patrząc na to jak opłaty wzrosną dla pojazdów innej kategorii. Poniżej podajemy nowy cennik za przejazd wszystkim trzema odcinkami autostrady zarządzanej przez spółkę AW S.A

Pojazdy dwuosiowe o jednej osi na bliźniakach:

39 zł (było 37 zł) za każdy odcinek. 117 zł zamiast 111 zł za pełen przejazd w jedną stronę (podwyżka o 6 zł).

Ciężarówki trzyosiowe:

60 zł (było 57 zł) za każdy odcinek. 180 zł zamiast 171 zł za pełen przejazd w jedną stronę (podwyżka o 9 zł).

Ciężarówki powyżej 3 osi:

91 zł (było 87 zł) za każdy odcinek. 273 zł zamiast 261 zł za pełen przejazd w jedną stronę (podwyżka o 12 zł).

Transport ponadnormatywny:

260 zł (było 250 zł) za każdy odcinek. 780 zł zamiast 750 zł za pełen przejazd w jedną stronę (podwyżka o 30 zł).

To już kolejna podwyżka stawek w ciągu ostatnich lat, którą zafundował kierowcom prywatny zarządca "A-dwójki". Serwis 40ton.net obliczył, jak na przestrzeni ostatnich czterech lat wzrosły koszty przejazdu dla aut ciężarowych. Porównując nowe stawki do tych z 2018 roku wynika, że najpopularniejszy zestaw pięcioosiowy (ciągnik z naczepą), w piątek za pełen przejazd w jedną stronę zapłaci o 54 zł (łącznie 219 zł) więcej niż przed czterema laty. Oznacza to podwyżkę o jedną czwartą.

Niestety, sytuacja prawdopodobnie nie zmieni się do 2037 roku, kiedy to dopiero wygaśnie niezbyt korzystana dla kierowców umowa z prywatnym koncesjonariuszem wielkopolskich odcinków autostrady A2. Przypomnijmy, że umowa podpisana była w 1997 roku ze spółką należącą do Jana Kulczyka przez lewicowy rząd Włodzimierza Cimoszewicza.