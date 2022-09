Na celowniku mieli przyczepy, motocykle i quady. Po łup podjeżdżali Mercedesem

Na terytorium Polski służby mundurowe często odnajdują różnego rodzaju pojazdy pochodzące z przestępstw. W walce ze złodziejami, paserami i przemytnikami osobówek, ciężarówek, motocykli czy masz budowlanych, pomaga funkcjonariuszom wiedza, doświadczenie, działania operacyjne czy dostęp do europejskich baz danych o kradzionych pojazdach.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pile (woj. wielkopolskie) pracowali nad sprawą kradzieży czterech specjalistycznych przyczep służących do przewozu łodzi oraz motocykli, do której doszło na terenie jednej z pilskich firm. Podczas prowadzonych działań śledczy ustalili osoby odpowiedzialne za kradzież i 11 sierpnia na terenie województwa zachodniopomorskiego zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 27 do 43 lat.

Na prywatnej posesji oraz w jej okolicy, gdzie doszło do zatrzymania podejrzanych, kryminalni odnaleźli osobowego Mercedesa, który był wykorzystywany do transportu łupów, a także 5 motocykli i 2 quady pochodzące z przestępstw dokonanych na terenie Polski oraz Niemiec. Wszystkie znalezione pojazdy zostały zabezpieczone.

Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego, zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży dokonanej wspólnie i w porozumieniu, za którą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa, a przestępstw, za które odpowiedzialni są mężczyźni może być znacznie więcej.

Decyzją Prokuratora Rejonowego w Pile sprawcy zostali objęci dozorem policyjnym. Jeden z zatrzymanych trafił do aresztu - był poszukiwany do odbycia kary 257 dni pozbawienia wolności.