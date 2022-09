Kiedyś była uszkodzona. Jednak ta Lancia może się sprzedać za wysoką cenę

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Lancia Stratos to ikona motoryzacji. Pierwsze poważniejsze dokonanie w jej historii to tytuł producentów w latach 1974-1976 w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Ten konkretny model, który ma trafić na aukcję, został wyprodukowany w 1975 r. i oczekuje się, że zostanie sprzedany za kwotę pomiędzy 613.000 – 716.000 dolarów.

Sotheby’s twierdzi, że podwozie 1666 zostało dostarczone pierwszemu właścicielowi w Padwie 22 maja 1975 r. Niestety, w następnym roku pierwotny właściciel rozbił go o drzewo, powodując nieodwracalne uszkodzenie. Stratos został następnie przebudowany przez lokalnego dealera Lancii, ale już na nowym podwoziu.

Pierwszy właściciel trzymał auto do 1986 r., kiedy to został sprzedany drugiemu właścicielowi, który był nim do 1994 r. Później Lancia przeszła przez ręce specjalisty od marki Key Sport, zanim została sprzedana w lutym 2007 r. i wyeksportowana do Włoch w listopadzie 2008 r. Aukcja ujawnia, że następnie samochód przeszedł przez ręce właścicieli w Monako i Niemczech, zanim przybył do Szwajcarii.

Nadwozie samochodu zdobi efektowny czerwono-pomarańczowy lakier, uzupełniony pięknymi brązowymi felgami Campagnolo. Pomijając wypadek, Startos wygląda na dobrze utrzymany przez lata. Wnętrze wydaje się być w szczególnie dobrym stanie, a na kubełkowych siedzeniach znajduje się sportowa Alcantara „Havana".

Z całą pewnością jest to kawałek historii, którą każdy miłośnik motoryzacji chciałby mieć w swoim garażu. W tym przypadku jednak fan marki czy historii musi mieć całkiem pokaźny zasób pieniędzy.