Wymiana prawa jazdy. Musi każdy. Bezterminowe też, ale jest dobra wiadomość

Kierowca, który zdał egzamin na prawo jazdy, z pewnością cieszy się ze zdobytych uprawnień. Pewnie nawet myśli, że dostał je raz na zawsze. W takiej interpretacji jest trochę racji, a trochę tej racji brakuje. Bo choć rzeczywiście egzamin pomijając zakaz sądowy czy odebranie prawka za punkty zdaje się raz, uprawnienia nie są przyznaje raz na zawsze.

Co ile wymieniać prawo jazdy? Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Historia bezterminowego prawa jazdy zakończyła się w Polsce 19 stycznia 2013 roku. Od tego momentu nowe dokumenty otrzymują maksymalnie 15-letni termin ważności. Data ta jest wpisywana do prawa jazdy w rubryce 11. i oznacza tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze wskazuje na aktualność zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Po drugie po jej minięciu kierowca traci uprawnienia – a właściwie to nie traci, ale są one wstrzymywane czasowo. Tak czy tak prowadzić auta nie może.

Wymiana prawa jazdy kosztuje 100,50 zł. Dokładnie taką kwotę trzeba zapłacić za nowy dokument w referacie komunikacji. Na tym jednak koszty nie kończą się. 30 zł kosztuje wykonanie aktualnych zdjęć, a 200 zł kosztuje wykonanie badania lekarskiego. W sumie daje to zatem 330,50 zł. Kwota nie jest zatem niska...

Wpis w "12" w prawie jazdy? Możesz zapłacić aż 1500 zł mandatu i dostać zakaz

Bezterminowe prawo jazdy zniknie. Wiemy już kiedy!

Pewnie w tym punkcie pomyślicie sobie, że posiadacze bezterminowego prawa jazdy wydanego przed 19 stycznia 2013 roku mają lepiej? Być może i tak. Tyle że już niedługo. Bo bezterminowe prawko zniknie na dobre. W latach 2028 – 2033 każdy kierowca będzie musiał zamienić bezterminowe prawo jazdy na terminowe. Po 2033 roku dokumenty bez daty ważności stracą... ważność, a kierujący nie będzie mógł prowadzić pojazdu. Stanie się tak na mocy ustawy.

Ostateczne wygaszenie bezterminowych praw jazdy to raczej informacja mało optymistyczna. Czy w tej historii są jakieś dobre aspekty? Tak i to aż dwa. Po pierwsze odległy termin wymiany. Do daty granicznej – czyli roku 2033 – musi upłynąć jeszcze 11 lat. Po drugie bezterminowe prawo jazdy zniknie. Bezterminowe uprawnienia do kierowania jednak nie. Datę ważności otrzyma sam dokument, a nie badanie lekarskie na podstawie którego nadano bezterminowość.

Ile kosztuje wymiana bezterminowego prawa jazdy?

Wymiana bezterminowego prawa jazdy na terminowe będzie oznaczać dla kierowcy to, że otrzyma nowy dokument z maksymalnym terminem ważności – czyli będzie wydany na 15 lat. Co ważne, po tym czasie kierujący musi wymienić sam dokument. Wystarczy że dostarczy zdjęcie i opłaci wydrukowanie prawka. Nie musi donosić do wydziału komunikacji np. nowego zaświadczenia lekarskiego. Tym samym oszczędza dokładnie 200 zł.

Skąd pomysł na wykasowanie bezterminowych praw jazdy?

Czemu bezterminowe prawo jazdy przeszkadza rządzącym na tyle, że postanowili je wykasować? Chodzić może o identyfikację kierującego. Wyobraźcie sobie, że na zdjęciu widnieje 18-latek, a przed policjantami stoi 50-latek. Upewnienie się, że uprawnienia dotyczą właściwej osoby może nie być w takim przypadku łatwe. Z biegiem lat część osób przechodzi drastyczną przemianę wyglądu zewnętrznego. Rezygnacja z bezterminowego dokumentu ma sprawić, że w prawie jazdy zawsze będzie w miarę aktualne zdjęcie.